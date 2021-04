“L’abbiamo trovata in condizioni disperate. Abbiamo suonato a quella porta e preteso spiegazioni. Non riuscivamo a credere al quelle parole. Volete sapere perché la tenevano così?”

La triste storia della cagnolina Cola, abbandonata fuori al freddo per via del suo odore

Cola è una cagnolina di 10 anni che è stata costretta a vivere legata ad una pesante catena, fuori al freddo e in mezzo alla sporcizia, da quelle persone che invece avrebbero dovuto amarla e prendersi cura di lei per sempre.

Credit foto: Sidewalk Specials – YouTube

I suoi proprietari non la volevano in casa perché aveva un cattivo odore. Di certo non avevamo intenzione di lavarla o di sopportare la sua puzza, così hanno ben pensato di condannarla ad una vita ingiusta.

Fortunatamente, le persone oggi conoscono le leggi contro il maltrattamento degli animali e quando possono denunciare situazioni di negligenza verso i poveri cuccioli.

I volontari dell’associazione Sidewalk Specials hanno ricevuto una chiamata dai vicini, che li hanno avvertiti delle gravi condizioni di Cola. Il giorno successivo, i soccorritori si sono recati all’abitazione dei proprietari della cagnolina, per un sopralluogo.

È stato straziante per loro vederla sdraiata a terra, sporca, debole e con i denti marci.

Abbiamo suonato alla porta e chiesto a quelle persone di consegnarci il loro cane. Non hanno esitato nemmeno un istante. Sbarazzarsi di Cola, era per loro la cosa migliore che potesse capitargli.

La nuova vita della cagnolina Cola

Credit foto: Sidewalk Specials – YouTube

Cola non era mai uscita dal recinto della sua casa, non aveva mai fatto un bagno, non aveva mai avuto una cuccia morbida, non aveva mai mangiato del buon cibo e soprattutto non aveva mai ricevuto coccole. Ma tutto stava per cambiare.

I volontari l’hanno portato a loro rifugio, gli hanno fatto un bagno caldo e poi l’hanno affidata alle mani di un veterinario, che si è occupato di valutare le sue condizioni di salute.

Dopo aver trascorso diverso tempo nel rifugio, ha imparato a ricevere amore e a fidarsi degli esseri umani.

Credit foto: Sidewalk Specials – YouTube

Era un cane completamente diverso, felice e scodinzolante. Era arrivato il momento giusto per trovarle una casa amorevole, così abbiamo raccontato la sua storia sui social.

Oggi Cola ha la vita che merita, è felice e non dovrà avere mai più paura di essere lasciata fuori a soffrire la fame. Non rimanete indifferenti davanti a situazioni di negligenza e di maltrattamento nei confronti degli animali. Denunciate, perché così facendo potreste salvare la vita di poveri innocenti.