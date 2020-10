Questa è la storia di Lada, una povera cagnolina ridotta in pietose condizioni dal suo proprietario e salvata grazie all’intervento di un vicino. Tutto è iniziato quando un uomo ha notato un povero cagnolino costretto alla catena, in condizioni invivibili. Era malnutrito e aveva perso tutto il pelo, a causa di una grave infezione della pelle.

Fonte: Love Furry Friends-Rescue Channel

Il buon samaritano, vedendo che il suo proprietario non si preoccupava di lui, ha iniziato a nutrirlo di nascosto tramite il recinto. Tutto ciò che aveva da dargli, era del pane raffermo.

Lo ha divorato con gusto, senza nemmeno masticarlo. Non so da quanto non mangiasse.

Il vicino ha continuato a pensare al povero cagnolino e a cosa potesse fare per cambiare la sua situazione. Alla fine, ha deciso di riprenderlo in un video e di inviarlo all’associazione locale. Quando i volontari hanno visto le immagini della povera Lada, hanno deciso di fare un sopralluogo all’abitazione, per verificare la situazione più da vicino.

Fonte: Love Furry Friends-Rescue Channel

Una volta lì, hanno cercato di convincere il proprietario a cedere il cane. L’uomo si è però rifiutato di accettare.

L’intervento dei volontari per salvare Lada

Fonte: Love Furry Friends – Rescue Channel – YouTube

Ci sono volute ore per fargli capire che Lada, in quelle condizioni, sarebbe morta e che aveva bisogno di cure urgenti. Alla fine, davanti a tanta insistenza, il proprietario ha ceduto l’animale all’associazione.

Quando quel povero cagnolino ha capito che quei ragazzi erano lì per aiutarlo e che avrebbe lasciato quel posto, ha iniziato a riempirli di feste. Era come se voleva mostrare la sua gratitudine a quelle persone.

Dopo varie indagini, i volontari hanno scoperto che Lada viveva in quelle condizioni da ben 5 anni. Il veterinario ha confermato il sospetto dei ragazzi. La cucciola aveva una terribile infezione della pelle, causata dalle pulci.

Fonte: Love Furry Friends-Rescue Channel

Per un intero mese, la cucciola è rimasta ricoverata nella clinica veterinaria, sottoposta a cure 24 h su 24. Durante quel periodo, i volontari si sono recati da lei ogni giorno e le hanno insegnato il significato della parola amore.

Presto Lada sarà pronta per essere trasferita nel rifugio e poi per essere inserita nella lista per le adozioni. I volontari sono certi che la cucciola riuscirà a trovare una famiglia amorevole grazie alla sua dolcissima personalità e che finalmente avrà la casa che merita!