Una clip davvero sorprendente è stata resa pubblica su i social nelle ultime settimane. Due ladri sono entrati in un’abitazione e il cane, ha chiesto affetto ad uno di loro. Grazie a quelle immagini, la polizia è riuscita ad individuare i malviventi e ad arrestarli il giorno successivo dalla denuncia.

CREDIT: JORNAL ANHANGUERA

La famiglia era fuori casa per un viaggio. Nei giorni in cui non erano presenti, hanno chiesto ad una vicina di prendersi cura del loro cucciolo a quattro zampe.

La signora ha subito accettato ed infatti ha fatto il possibile per sentire il piccolo amato e protetto. Voleva fargli dimenticare la partenza dei suoi amici umani.

Un giorno è avvenuto il dramma che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Due malviventi sono entrati nell’abitazione della famiglia. Tramite una segnalazione hanno scoperto che la casa era totalmente vuota.

CREDIT: JORNAL ANHANGUERA

Nel momento i cui i ladri sono entrati dalla porta, hanno scoperto che all’interno c’era un cane. Quest’ultimo inizialmente ha abbaiato contro di loro e poco dopo, è entrato di nuovo nella sua cuccia.

Dalle immagini pubblicate sul web si può vedere che uno dei ladri stava passeggiando nella sala. È proprio a quel punto che il cucciolo è uscito ed ha chiesto delle carezze al ragazzo. Quest’ultimo dopo aver conquistato la sua fiducia, lo ha preso anche in braccio e lo ha accarezzato per diversi minuti.

Il ritorno della famiglia e la scoperta sul loro cane

CREDIT: JORNAL ANHANGUERA

La sera stessa la famiglia è tornata a casa e nel momento in cui sono entrati, hanno fatto la drammatica scoperta. I ladri erano stati nella loro abitazione. Era tutto completamente in disordine.

Proprio nel momento in cui hanno guardato le telecamere di sorveglianza, hanno capito tutto ciò che era accaduto. Per questo hanno avvisato in fretta le forze dell’ordine, che dopo aver avviato le indagini, si sono messi subito alla ricerca dei due malviventi. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

CREDIT: TONY CINGRAFISTA

Il cane nonostante tutto stava bene. Il ragazzo lo ha solo coccolato per pochi minuti. Grazie a questa clip gli agenti sono riusciti ad arrestare i due ladri e al momento sono ancora in carcere.