Ladri entrano in casa e portano via la cagnolina Pucci: il bambino di 10 anni chiede aiuto a Babbo Natale

La spiacevole notizia arriva dal Friuli-Venzia-Giulia, precisamente dal comune di Sedegliano. Pucci, la dolce cagnolina di una famiglia del posto, è rimasta vittima della mano della bestia più feroce. Quella dell’essere umano. Si trovava nella sua abitazione, quando alcuni ladri sono entrati in casa. Pucci ha iniziato ad abbaiare, ma i malintenzionati hanno iniziato a picchiarla, nel tentativo di chiuderle la bocca.

La proprietaria si trovava in casa ed è stata chiusa in una stanza. Dove è rimasta costretta per tutto il tempo, mentre sentiva la cucciola piangere per il dolore.

Dopo aver derubato l’abitazione, se ne sono andati. Ma quando la donna è uscita dalla stanza, si è resa conto che di Pucci non c’erano più tracce. La vicenda è accaduta lo scorso 2 dicembre. La famiglia, dopo l’episodio, ha cercato la cagnolina in ogni angolo e ha pubblicato diversi appelli sui social.

Molte persone stanno aiutando i proprietari di Pucci, ma ancora nessuno ha trovato tracce di lei.

Credit video: Messaggero Veneto – YouTube

Il padroncino di Pucci chiede aiuto a Babbo Natale

Il bambino di 10 anni, fratellino umano di Pucci, ha scritto una lettera a Babbo Natale, riportata sulla testata giornalistica Il Messaggero Veneto.

Dei ladri hanno rubato la nostra cara Pucci. Spero con i tuoi super poteri tu possa riportarla qua da noi perché stiamo tutti male. Ma se non ci riesci ti chiedo come gioco un drone con la telecamera così posso cercare la nostra amata Pucci. Grazie per me e per tutto quello che fai ai miei amici e a tutto il mondo

La famiglia sta facendo il possibile per riuscire a ritrovare il cane e per far abbracciare la cucciola e il bambino. I genitori hanno perfino promesso una ricompensa di 1000 euro, a chiunque troverà la cucciola. Noi ci auguriamo che il desiderio di Natale di questo bambino possa avverarsi e che Pucci riesca a tornare a casa e a dimenticare la spiacevole esperienza.