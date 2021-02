Ladri puntano una pistola alla testa del suo papà: la reazione di questo cane ha commosso il web

Spesso e volentieri ci troviamo qui a raccontarvi di splendidi gesti che alcune persone dal grande cuore fanno per gli amici a quattro zampe. Quella di oggi, invece, parla esattamente del contrario. Oggi vi raccontiamo dell’eroico intervento del cane Niki per salvare il suo amato papà umano Lood.

Il signor Lood De Jager, proprio come ogni fine del mese, era andato a ritirare la sua pensione. Alcuni malintenzionati, appostati proprio fuori dalla sede della banca, hanno notato Lood che faceva il suo prelievo e hanno deciso di seguirlo per poterlo derubare. L’uomo ha raccontato:

Sono stati molto attenti a non farsi notare. Non mi sono accorto di nulla durante il viaggio verso casa. Li ho visti per la prima volta quando mi sono parcheggiato nel mio vialetto e stavo per scendere dall’auto.