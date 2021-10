Quando una giovane coppia di New York, a febbraio scorso, ha intrapreso un viaggio verso il Connecticut, non poteva minimamente immaginare che quella vacanza stava per diventare un incubo infinito di 9 mesi. Durante una sosta per la benzina, un ladro ha rubato la loro auto, al cui interno c’era la loro amata cagnolina Cindy. Leggi la storia per sapere come è andata a finire.

L’incubo di ogni proprietario di una macchina è che il loro veicolo venga rubato. Immaginate cosa si provi a scoprire che la propria auto è stata rubata, sapendo che dentro la stessa c’era la propria amata cagnolina.

Sergi e Valeria Karat, una giovane e innamorata coppia di New York, a febbraio scorso ha deciso di fare una vacanza in Connecticut. Quando si trovavano più o meno a metà strada, i due si sono fermati per fare benzina.

In un momento di distrazione, un malintenzionato è passato da quelle parti e ha portato via l’automobile della coppia.

Il dramma non era per l’auto. Quella si poteva sostituire. Ma dentro alla vettura, da sola, c’era la povera Cindy, una bellissima cagnolina bianca che viveva con Sergi e Valeria da tanti anni.

Disperati, i ragazzi hanno subito contattato la Polizia che immediatamente ha avviato le indagini per ritrovare la cucciola.

Il calvario di Cindy dura ben 9 mesi

Gli investigatori della Squadra Anticrimine del Distretto Occidentale della Polizia di Stato hanno rinvenuto l’automobile qualche ora più tardi, ma della cagnolina non c’era nessuna traccia.

Sebbene Sergi e Valeria temevano il peggio, non si sono mai arresi e hanno continuato a cercare la loro Cindy peri 9 mesi successivi. Un giorno, finalmente, i poliziotti hanno ritrovato la cucciola. Lei era all’interno di un’altra auto rubata e stava piuttosto bene.

La gioia della coppia di New York era davvero incontenibile e loro sono subito saltati in auto per raggiungere la loro amica a quattro zampe.