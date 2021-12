Quando Lady è arrivata nel nuovo quartiere, il cagnolino Nikko ha deciso di portarle una pallina in regalo ogni volta che poteva

La storia di oggi racconta della meravigliosa amicizia nata tra due cagnolini, di nome Nikko e Lady, che si sono amati fin dal loro primo incontro. Quando Nikko esce per fare una passeggiata con suo fratello peloso e con i suoi genitori, vuole sempre passare a fare un saluto e a dare un regalino a Lady.

Quando una famiglia si trasferisce in un nuovo quartiere, è buon costume che le famiglie già residenti in quel quartiere passino a dare a quelle persone il benvenuto e a porgere dei pensierini.

Questa è una vera e propria usanza, soprattutto negli Stati Uniti d’America. E a prenderla molto seriamente, a quanto pare, non sono solo le persone, ma anche questo dolcissimo cagnolino di nome Nikko.

La famiglia di Erika Ekman è arrivata nel nuovo quartiere qualche mese fa e fin da subito tutti si sono ambientati molto bene. Soprattutto Lady, la cucciola di famiglia, ha apprezzato tanto il suo nuovo cortile e tutti i cagnolini dei vicini che spesso e volentieri passavano per un saluto.

Tra i tanti, ce n’è stato uno in particolare che è entrato direttamente nel cuore della cagnolina: Nikko.

L’amicizia tra Nikko e Lady

Per dare il benvenuto a quella nuova residente a quattro zampe del quartiere, Nikko ha ben pensato che era il caso di doverle portare un piccolo pensiero, una palla da tennis.

Quello che sembrava un episodio isolato, ben presto si è trasformato in un’abitudine. Ogni volta che Nikko, il suo fratello peloso Mac e i loro genitori uscivano per una passeggiata, il cucciolone doveva per forza passare davanti al recinto di Lady e darle una pallina.

Erika era così intenerita dalla scena che ha deciso di godersela al massimo e di scattare tante foto. C’era un problema, però. Di questo passo Nikko e Mac sarebbe rimasti presto senza palle. Quindi ogni due o tre giorni la donna raccoglieva le palline e le gettava di nuovo nel recinto della famiglia di Nikko, così da permettergli di portarle di nuovo.

Era inevitabile che le due famiglie organizzassero dei party canini, in cui tutti e tre i cuccioli potessero giocare con le palle e con l’acqua della piscina, senza stare divisi da una recinzione di ferro. Vederli tutti insieme è uno spettacolo!