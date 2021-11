Una storia bellissima è stata resa pubblica sui social negli ultimi tempi. I protagonisti sono un cane molto dolce chiamato Max ed un gatto, che purtroppo era affetto da diversi problemi di salute, chiamato Ralphee. Tra i due sin da subito è nato un legame unico e speciale.

CREDIT: FACEBOOK

I fatti sono iniziati quando l’amico umano ha trovato il gattino che vagava solo e triste vicino la sua abitazione. Lo ha notato il cane, ma si vedeva che aveva qualche problema di salute.

L’uomo dopo averlo portato dal veterinario, ha scoperto che era affetto da ipoplasia cerebellare felina. Un disturbo neurologico, che solitamente non porta a gravi conseguenze. Per questo ha deciso di adottarlo.

Lo scopo del ragazzo era proprio quello di donargli la vita che merita ogni animale. Con il passare dei giorni però, tra il cane Max ed il gattino è nato un legame davvero unico e speciale. Il loro amico umano non lo avrebbe mai immaginato.

CREDIT: FACEBOOK

Il cagnolino forse aveva capito che aveva diversi problemi. Infatti lo seguiva ovunque e faceva in modo di farlo sentire al sicuro. Inoltre, non lo lasciava mai solo, nemmeno per dormire. Voleva fare di tutto per proteggerlo.

Max è rimasto al fianco del piccolo Ralphee per diversi anni. Lo ha visto crescere e diventare un gatto bello, sano e felice. Tuttavia, la sua situazione è peggiorata con il passare del tempo.

Il legame speciale che avevano Max il cane e Ralphee il gatto

CREDIT: FACEBOOK

Purtroppo il gattino ha iniziato ad avere altri problemi di salute, che man mano che andava avanti peggioravano sempre di più. Infatti il suo amico umano non ha avuto altra scelta che farlo sopprimere.

Max per diverso tempo è andato a trovarlo sulla sua tomba, che era nel giardino della sua abitazione. Passava molto tempo seduto lì vicino, con la speranza di poter rivedere il suo miglior amico a quattro zampe. Ecco il video della loro storia di seguito:

Anche il cane però con l’avanzare dell’età ha iniziato ad avere diversi problemi di salute. Infatti esattamente 3 anni dopo la morte del piccolo Ralphee, anche Max si è spento per sempre.