La storia di oggi ha come protagonista un anziano nonnino che si emoziona quando, inaspettatamente, riceve in regalo da suo nipote una cucciola bellissima di nome Kalma. È davvero eccezionale vedere come un uomo con così tanta esperienza sulle spalle, riesca ad emozionarsi fino alle lacrime per una creatura meravigliosa come effettivamente è quella cagnolina.

È sempre molto bello raccontare storie come questa. Storie che parlano di umanità e di sentimenti vissuti così appieno, da individui da cui, in realtà, ci si aspetterebbe quasi sempre solo tempra e fermezza.

Gli anziani hanno una vita intera da raccontare. Una miriade di esperienze di vita che li hanno portati ad avere una visione delle cose completamente incredibile.

Avvicinarsi al crepuscolo della loro vita, spesso li porta a capire quali siano le cose davvero importanti della vita. La famiglia, ad esempio, nella vita di una persona è davvero tutto. Non ci sono cose materiali o denaro che tengano. Un bel gesto da parte di qualcuno che ti ama, è davvero migliore di qualsiasi altra cosa al mondo.

Proprio per tutti questi fattori, la reazione che ha avuto questo dolcissimo nonnino alla sorpresa organizzata per lui da suo nipote ci ha emozionato così tanto. Al punto da volervela raccontare ad ogni costo.

L’amore a prima vista tra il nonno e Kalma

Nel video pubblicato su internet si vede il nonnino vestito di tutto punto, all’interno della sua cameretta nella clinica per anziani in cui vive. Suo nipote entra in camera e gli da il suo regalo: una bellissima cucciola di Rottweiler di nome Kalma.

Immediatamente gli occhi dell’uomo si riempiono di lacrime. Lacrime di commozione e di felicità per un gesto così dolce ricevuto dal suo amato nipote.

Si riesce a vedere l’esatto momento in cui tra il nonnino e Kalma scatta un amore a prima vista. Purtroppo la struttura in cui vive l’anziano non permette agli animali di viverci. Ma parlando con il personale si è trovato un accordo che permette al nipote di portare Kalma da suo nonno ogni volta che si vuole.

