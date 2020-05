L’Aquila, Morgana ha perso la vita: era una cagnolina molto conosciuta L'Aquila, Morgana la cagnolina molto conosciuta ha perso la vita

Ogni cane è speciale a modo suo e spesso diventano famosi, nella città dove vivono. Questo è il caso di Morgana, una dolce cagnolina di sedici anni, che purtroppo nella giornata di giovedì ha perso la vita, a causa del peggioramento delle sue condizioni.

Una triste notizia, che ha spezzato i cuori di tutta la popolazione, ma soprattutto dei proprietari e dei dipendenti dell’hotel dove viveva e che era diventato casa sua, diverso tempo fa.

In base alle informazioni che sono state rese note, la cucciola viveva a L’Aquila ed era molto famosa, poiché era l’accompagnatrice dei turisti. Aiutava tutte le persone che visitavano il posto, a fare tutto il giro.

A rendere pubblica la triste notizia è stata l’associazione, chiamata Cani dell’Aquila, pubblicando un messaggio pagina Facebook:

“Da oggi Morgana non solca più le nostre strade. Infaticabile accompagnatrice di turisti, che accoglieva dalla porta dell’hotel diventato la sua casa, dolce compagnia per chiunque le volesse regalare una carezza.

Se n’è andata ieri, dopo che in pochissimi giorni le sue condizioni generali erano precipitate drasticamente. Purtroppo non si sarebbe potuta più alzare. Abbiamo cercato di fare il meglio per lei, da molti anni e standole vicino fino all’ultimo istante.

E’ morta senza soffrire, all’età di quasi sedici anni. Lascia a tutti noi un vuoto grandissimo, la ricorderemo sempre!” Queste sono le parole dell’associazione per la cucciola e per dare la notizia della sua morte a tutti quelli che la conoscevano e che l’hanno conosciuta in questi anni.

Come abbiamo già detto precedenza, Morgana era molto famosa nella città e tutte le persone del posto, le volevano bene. Anche i turisti che si facevano accompagnare da lei a fare il giro, rimanevano stupiti da ciò che era in grado di fare.