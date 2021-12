Una vicenda davvero terrificante è avvenuta poco tempo fa in un aeroporto in California. Un anziano cagnolino chiamato Bama, è stato abbandonato dalla sua amica umana, perché ha scoperto che non poteva portarlo con sé. La donna non aveva la minima intenzione di rinunciare al suo viaggio.

CREDIT: YOUTUBE

Un episodio che ha sconvolto migliaia di persone. Il piccolo ora, per fortuna, ha trovato già una nuova famiglia amorevole, disposta ad adottarlo.

Il tutto è iniziato in una giornata come le altre per un addetto al gate dell’aeroporto. Il ragazzo proprio come sempre, era impegnato a controllare i biglietti e tutti i documenti dei passeggeri.

Ad un certo punto al suo sportello si avvicina una donna, che aveva questo cane tra le braccia. Lui credeva che avesse tutti i documenti necessari. Per questo dopo aver controllato la sua carta d’imbarco, le ha chiesto quella del cucciolo.

CREDIT: YOUTUBE

È proprio a questo punto che la signora è rimasta a bocca aperta. Lei ha detto al ragazzo che non sapeva di dover comprare un biglietto anche per il cane. Lei credeva che potesse portarlo in aereo tranquillamente. Ovviamente questo non era possibile.

L’amica umana però non aveva la minima intenzione di rinunciare a questo viaggio. Tutti credevano che sarebbe tornata a casa, ma lei in realtà aveva altri piani in mente. Mentre stava passeggiando ha lasciato il guinzaglio del suo cane ed è partita, abbandonandolo in aeroporto.

La nuova possibilità di vita del piccolo Bama

CREDIT: YOUTUBE

L’agente che lo ha scoperto si è presto reso conto che le condizioni del piccolo era gravi. Oltre ad essere anziano, aveva lo sguardo sofferente, forse perché nella sua vita non ha mai ricevuto le cure necessarie.

Infatti sul posto sono arrivati un gruppo di volontari. Questi ultimi lo hanno portato nel loro rifugio e dopo averlo tosato, lo hanno fatto visitare dal medico. Hanno scoperto che aveva un’infezione ad un orecchio e doveva guadagnare peso. Ecco il video della sua storia di seguito:

Una donna dolce ed amorevole si è presto fatta avanti per portarlo nella abitazione. Bama ora sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. Gli agenti di polizia inoltre, sono riusciti a trovare la persona che lo ha abbandonato ed è stata denunciata.