Christine aveva lasciato il suo Hank in una pensione per cani, ma il cucciolo è scomparso nel nulla

Oggi vogliamo raccontarvi il dramma che tutt’ora sta vivendo una donna di nome Christine Gallagher. Prima di partire per le vacanze, la donna aveva lasciato il suo bulldog Hank nelle mani dei gestori di una pensione per cani. Non avrebbe mai potuto immaginare che quella sarebbe stata l’ultima volta che avrebbe visto il suo cucciolo di 10 mesi.

Credit: Christine Gallagher Facebook

Quando un proprietario di un amico a quattro zampe deve allontanarsi per qualche giorno, il problema più grande è sempre trovare un posto ideale dove lasciare il proprio cucciolo.

Esistono dei pet sitter e delle pensioni per cani apposta per situazioni come questa, ma è vero anche che spesso i loro listini prezzo sono davvero alti. Christine, prima di partire, aveva valutato bene tutte le strutture presenti nella sua zona. La migliore, sia a livello strutturale che di costi, sembrava essere la Perseus Poconos Pet Sitting.

Il 16 giugno scorso, Christine ha portato Hank nella pensione, ha pagato i 200 dollari per la settimana ed è partita più o meno serena. Tutto lasciava sperare che il suo cucciolo sarebbe stato in buone mani.

Hank sparisce nel nulla

Credit: Christine Gallagher Facebook

Nei giorni successivi alla partenza di Christine, i volontari del rifugio hanno anche pubblicato una foto del suo cucciolo che se la spassava negli oltre 5 acri di terreno disponibili nella struttura.

Ma il giorno successivo, purtroppo, qualcosa è andato storto. Hank è scappato via e non si è più trovato.

Christine, avvertita dal titolare della pensione, ha subito allertato le forze dell’ordine e pubblicato foto e annunci su Facebook.

Andando a fondo alla storia, le autorità hanno fatto un’amara scoperta. La pensione non era in possesso delle regolari licenze per svolgere quel tipo di attività, e quindi è stata temporaneamente chiusa.

Credit: Christine Gallagher Facebook

Il titolare era convinto che non servisse alcun permesso per svolgere quel tipo di attività, ma in realtà non era così. Ora dovrà pagare una multa salata e mettere a posto tutte le carte, prima di poter riaprire al pubblico.

Christine, nel frattempo, continua a cercare il suo cucciolo e chiede aiuto a tutti i suoi concittadini. Questo il post che ha pubblicato su Facebook: