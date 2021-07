L'intervento di un volontario dal grande cuore, salva la vita di due poveri cuccioli abbandonati per strada senza la loro mamma

La figura del volontario viene spesso sottovalutata, ma il lavoro che queste persone svolgono ogni giorno, è davvero ammirevole. I loro salvataggi meritano di essere conosciuti in ogni parte del mondo e oggi vogliamo raccontarvi proprio del bellissimo gesto di uno di questi angeli.

Credit: Animal Rescu Collection – Youtube

Un giorno, un volontario stava passando su un ponte, quando ha notato un cucciolo sul ciglio della strada. Era solo e completamente spaesato. Preso dalla preoccupazione che una macchina avrebbe potuto investirlo di lì a poco, il ragazzo ha subito accostato la macchina ed è sceso per controllare meglio le sue condizioni.

Ha seguito il cagnolino con la speranza di trovare la sua mamma e anche i suoi fratellini. Ben presto ha trovato un altro cucciolo. Due fratellini tristi e affamati e nessuna traccia della loro mamma.

Il gesto del volontario

Dopo essersi assicurato, nelle ore successive, che nessuna cagnolina tornasse dai suoi bambini, il volontario li ha caricati nella sua auto e li ha portati via da quel posto pericoloso.

Credit: Animal Rescu Collection – Youtube

Fortunatamente, nonostante vivessero in condizioni misere, i due cuccioli sembravano sani e in salute. Il soccorritore si è occupato di dare loro cibo e acqua e soprattutto una cuccia calda in cui trascorrere la notte.

Nelle settimane successive, si è preso cura di loro e si è assicurato di portarli a tutte le visite veterinarie. Poi, non appena ha ritenuto che fossero pronti, si è occupato anche di cercare una casa amorevole per entrambi. Grazie al suo intervento, oggi i due cagnolini stanno bene e soprattutto sono felici. Se quel giorno non fosse passato di lì o li avesse ignorati, probabilmente sarebbero morti di fame o investiti.

Credit: Animal Rescu Collection – Youtube

Noi vogliamo ringraziare questo straordinario volontario per il suo gesto e elogiare, ancora una volta, lo straordinario lavoro che queste persone fanno ogni giorno. Dedicano la loro intera vita a salvare i nostri amici a quattro zampe e regalano loro una seconda possibilità di vita.