Il livello dell'acqua si è alzato all'improvviso e ha trascinato via l'auto con Laura e Bailey all'interno: le immagini del salvataggio

Una donna di nome Laura Larsen e il suo cucciolo di nome Bailey, recentemente, si sono ritrovati sfortunati protagonisti di una vicenda che poteva mettere seriamente a rischio le loro vite. Fortunatamente, grazie all’intervento e al gioco di squadra dei Vigili del Fuoco e dell’ufficio dello sceriffo della città di Yakima, Washington, tutto si è risolto solo con un grosso spavento e con una macchina da buttare via.

Tutto è iniziato come una normalissima gita fuori porta. Laura e Bailey erano solito fare delle escursioni immersi nella natura. Erano saliti a bordo dell’auto e si erano diretti in una zona vicina al fiume Yakima.

Quando la donna ha parcheggiato la sua auto vicino alle rive del fiume, per via della nebbia non si è accorta che il livello dell’acqua si era alzato improvvisamente e di molto.

Laura e il cagnolino non sono riusciti a scendere e allontanarsi in tempo, né a riaccendere l’auto e ad andare via. Quindi l’auto ha iniziato a galleggiare e scendere a valle nel corso dell’acqua, con loro all’interno.

È successo tutto così velocemente che non sono riuscita a fare nulla per evitare che l’auto venisse trascinata via. L’unica cosa che ho fatto è stata aprire i finestrini prima che l’acqua li raggiungesse, prendere il telefono e salire sul tettino dell’auto. Poi, per tirare fuori Bailey, ho dovuto rompere il finestrino posteriore.

I Vigili del Fuoco salvano Laura e Bailey

Grazie al telefono recuperato, la donna è riuscita a contattare le autorità e a chiedere aiuto. La donna ha comunicato la sua presunta posizione, ma la nebbia e il buio non hanno permesso ai Vigili del Fuoco di individuarli facilmente.

Alla fine, con il supporto di droni, gli agenti hanno individuato l’auto e hanno attuato un piano per raggiungerla.

Con un grande gommone a motore, supportato da alcune funi, sono riusciti ad avvicinarsi all’auto e recuperare la donna e il suo cucciolo.

I due hanno vissuto ore di terrore. Ma grazie al tempestivo e perfetto intervento dei pompieri e degli agenti di Polizia del posto, alla fine, sono riusciti entrambi a sopravvivere ed uscirne illesi.

Laura ha imparato molto da questa esperienza e si augura che serva da lezione a tutti per usare sempre molta cautela in tutto ciò che si fa. Soprattutto quando ci si trova in natura.