Lauren Mesaros è una donna che ha cercato di evacuare i suoi animali domestici durante gli incendi boschivi. Far salire in macchina un cane o un gatto è estremamente facile, ma portare via animali di un peso maggiore, può rivelarsi un’impresa molto più difficile!

Era un giorno come un altro per Lauren, quando ha ricevuto una chiamata per evacuare la sua casa a Santa Rosa, mentre l’incendio a Tubbs si avvicinava. Sapeva di dover mettere in salvo i suoi 3 cavalli domestici, ma allo stesso tempo non aveva idea di come fare. Gypsy, Connie e Stardust sono tutta la sua vita e avrebbe fatto qualsiasi cosa per salvarli prima che l’incendio si propagasse.

È riuscita a far salire le sue due giumente, Gipsy e Connie, nella sua roulotte. Ma per il pony Stardust non c’era più spazio. La donna non aveva altri mezzi di trasporto disponibili, ma doveva agire rapidamente perché era una questione di vita. Così, alla fine, è riuscita ad attirare il cavallo in miniatura fino al sedile posteriore della sua auto, grazie all’aiuto di una carota.

La casa di Lauren Mesaros è stata risparmiata, ma l’auto no!

Lauren è rimasta con i suoi animali finché non le è stato detto che era sicuro tornare a casa. Quest’ultima, fortunatamente, non è stata danneggiata dall’incendio.

La mia casa è stata risparmiata, ma la mia auto assolutamente no! Stardust ha fatto esattamente ‘quello che fanno i cavalli’ sui sedili posteriori.

Il video di questa meravigliosa mamma umana, è stato condiviso su Facebook ed è diventato virale nel giro di poco tempo!

Anche se Lauren ci ha rimesso una macchina, ha salvato la vita ai suoi 3 cavalli e niente conta di più!

Il mondo è ancora pieno di brave persone e questa donna dovrebbe essere d’esempio a tutti quei proprietari che non mettono al primo posto la vita dei propri animali domestici. Loro sono la nostra famiglia!