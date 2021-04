Prima di morire, questa meravigliosa donna ha potuto realizzare il suo ultimo desiderio: incontrare i suoi amati cavalli

Ci sono dei momenti e delle esperienze nelle vite di alcune persone, che sono destinati ad essere ricordati per sempre o che comunque segnano la storia. Rita Meredith, sarà ricordata per sempre per essere stata la prima donna diventata agente di Polizia a cavallo. La donna, dopo una vota piena, si è purtroppo spenta a inizio marzo di quest’anno, ma prima di morire, ha potuto realizzare un ultimo meraviglioso desiderio.

Credit: NowThis – Facebook

Erano i primi anni ’20 quando alcuni ruoli fondamentali, soprattutto legati alle forze dell’ordine, erano ricoperti solamente da uomini. Con il passare degli anni le cose sono fortunatamente cambiate e Rita ne è stata la dimostrazione vivente.

Lei infatti è stata la prima donna a diventare un agente di Polizia britannica a cavallo.

Nel corso della sua vita ha lavorato sempre al fianco dei suoi amati cavalli e, da quando era andata in pensione, ha iniziato a soffrire molto la lontananza da questi splendidi animali.

Gli ultimi anni di vita per Rita non sono stati semplici. Alcuni problemi di salute l’hanno costretta a stare in un ospizio nel New South Wales, una regione in Australia nei pressi di Sidney.

L’ultimo desiderio di Rita Meredith

Emily, la nuora di Rita Meredith, consapevole del fatto che il tempo stesse purtroppo per scadere, ha deciso di organizzare una cosa molto speciale per l’anziana donna.

Così ha contattato gli agenti di Polizia a Cavallo di Sidney e gli ha raccontato la meravigliosa storia della vita di Rita.

Credit: NowThis – Facebook

Senza pensarci troppo, i poliziotti hanno preparato due cavalli meravigliosi di nome Hollywood e Don. Poi si sono avventurati in un lungo viaggio di tre ore, felici di incontrare quella splendida donna e di farle una sorpresa.

Quando i cavalli sono giunti sul posto e si sono presentati in tutta la loro maestosità, gli occhi di Rita si sono illuminati di una luce mai vista prima. Poterli accarezzare, dare loro da mangiare e sentire il loro profumo, l’ha resa ancora una volta la donna più felice del mondo.

Credit: NowThis – Facebook

Il momento è stato molto toccante anche per gli stessi agenti, che si sono commossi nel guardare quell’amore immenso e puro che la donna provava per i suoi amici animali.

Due giorni dopo il meraviglioso incontro, Rita ha salutato i suoi cari per sempre. Nella tristezza, il cuore di Emily e degli altri membri della famiglia si è riempito della gioia di aver regalato alla donna un ultimo momento di felicità.