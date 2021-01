Lauren Preece tre anni dopo la scomparsa del suo amato cane Milo, ha avuto la possibilità di riabbracciarlo. In quel periodo non ha mai perso la speranza e quando ha ricevuto quella chiamata, è scoppiata in lacrime. Tutti avevano il terrore che gli fosse accaduto qualcosa di brutto.

La ragazza ha adottato il piccolo a quattro zampe, quando aveva solamente pochi mesi di vita. Sin da subito hanno instaurato un legame speciale.

Erano diventati inseparabili e tutti sono rimasti sorpresi dal rapporto che hanno instaurato. Milo faceva molta compagnia alla sua amica umana e soprattutto l’aiutava a superare tutti i momenti difficili della vita.

Lauren un giorno ha ricevuto un’offerta importante di lavoro in Canada. Nel condominio in cui aveva trovato una casa, i cani non erano ammessi ed è per questo che è stata costretta a prendere una scelta che le ha spezzato il cuore.

La ragazza ha deciso di lasciare il piccolo Milo, in Australia dai suoi genitori. Il cucciolo ovviamente ha sofferto molto la separazione drastica ed improvvisa. Infatti pochi mesi dopo il suo arrivo, ancora frastornato dall’accaduto, è riuscito a scappare dal giardino della casa.

I due signori se ne sono resi conto in fretta ed hanno provato a cercarlo sin da subito. Hanno perlustrato tutto il quartiere ed hanno anche pubblicato diversi appelli sul web. Del piccolo a quattro zampe, però nessuno aveva notizie.

La riunione tra Milo e Lauren

La famiglia era disperata, il cagnolino era importante per tutti loro ed avevano il terrore che gli sarebbe potuto accadere qualcosa di brutto. In quella zona ci sono molti animali, che lo avrebbero potuto ferire.

Esattamente tre anni dopo la misteriosa scomparsa, Lauren ha ricevuto la telefonata che tanto desiderava. Una volontaria ha trovato il piccolo Milo mentre viveva da randagio. Quando si è avvicinata a lui ha scoperto che nel collarino c’erano tutti i dati della sua famiglia e non ha esitato un secondo a contattarli. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La ragazza quando ha sentito quelle parole, non è proprio riuscita a trattenere le lacrime. Il suo cane era vivo ed era ad 800 km di distanza. Lauren si è messa subito in viaggio insieme al padre ed il tutto per fortuna, si è concluso nel migliore dei modi.