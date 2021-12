Ci sono alcune vicende di cani trovati in condizioni disperate, che riescono a spezzarci il cuore. Il protagonista della storia che abbiamo deciso di raccontarvi oggi, è un cane molto piccolo, chiamato Snuggles e che dopo tante sofferenze, è riuscito a tornare a stare bene.

CREDIT: YOUTUBE

La mamma quando lo ha visto stare male, non lo ha mai lasciato solo ed è stata proprio lei a chiedere aiuto ai volontari. Sperava che potevano fare qualcosa per lui.

Ogni animale dovrebbe avere la sua seconda possibilità di vita, ma ovviamente non è così. Tanti cuccioli a causa delle gravi situazioni in cui si trovano, molto spesso perdono la vita prematuramente.

I ragazzi di Animal Aid Unlimited in India, hanno trovato la mamma cane che era a terra e con le lacrime agli occhi, li implorava di aiutare il suo piccolo.

CREDIT: YOUTUBE

Snuggles era vicino a lei ormai privo di sensi. Aveva ferite in molte parti del suo corpo ed immediatamente hanno capito che aveva già vissuto un inferno. Era davvero straziante vederlo.

La mamma ovviamente sapeva che quelle persone erano lì solo per aiutarli. Infatti quando i volontari hanno preso il suo cucciolo, li ha lasciati fare. Tuttavia, pochi istanti dopo averlo preso in braccio, lei ha voluto baciarlo per un’ultima volta. Non sapeva se lo avrebbe rivisto di nuovo.

La trasformazione del piccolo Snuggles

CREDIT: YOUTUBE

I ragazzi lo hanno portato in fretta nel loro rifugio ed il medico, sin da subito, lo ha sottoposto a tutte le cure di cui aveva bisogno.

Snuggles in poche ore ha dimostrato di avere una forza ed un coraggio fuori dal normale. Voleva combattere e nel giro di poche settimane, per fortuna è tornato a stare bene. Ecco il video della storia di seguito:

I ragazzi sono tornati nel posto in cui lo avevano trovato e, alla fine, sono anche riusciti a farlo riunire con la sua mamma. La cagnolina era felice di rivedere il figlio, ma soprattutto era ancora più contenta di sapere che fosse ancora vivo.