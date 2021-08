La triste esperienza che ha vissuto il piccolo Buster: la sua amica umana non si è mai presa cura di lui

Una vicenda drammatica è avvenuta poco tempo fa. Un gruppo di volontari hanno salvato la vita di un cagnolino, chiamato Buster, poiché la sua amica umana non si è mai presa cura di lui. L’unica cosa che la donna faceva era maltrattarlo. Ora per fortuna è in un posto sicuro, lontano da quella persona malvagia.

Un episodio terribile che ovviamente è diventato in fretta virale sul web. Hanno avviato anche una raccolta fondi per aiutare i ragazzi nelle spese mediche per il cucciolo.

Tutto è iniziato quando i volontari di Sunflower Sanctuary Animal Rescue, hanno saputo di ciò che era costretto a vivere il piccolo Buster. È per questo che sono subito intervenuti per salvarlo.

Quella che doveva essere la sua amica umana, lo aveva adottato molti anni prima da un rifugio locale. Nessuno aveva mai fatto i controlli necessari ed infatti, la verità è emersa solo molto tempo dopo.

Buster ha subito solo cattiverie. La donna ogni volta che lo sentiva abbaiare, gli spruzzava un liquido negli occhi. Inoltre, era molto magro e disidratato.

I ragazzi sono venuti a conoscenza della sua situazione, grazie alla segnalazione di un vicino. L’uomo ogni volta era costretto a sentire il pianto disperato del piccolo a quattro zampe.

Il salvataggio del piccolo Buster

Quando i volontari sono andati nell’abitazione, hanno minacciato quella signora che senza troppi problemi, ha deciso di lasciar andare il cane.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che ora l’hanno denunciata per maltrattamenti nei confronti degli animali. Dovrà andare davanti al giudice per spiegare il motivo del suo comportamento malvagio e crudele.

Buster, invece, è ancora nel rifugio e sta ricevendo tutte le cure di cui ha bisogno. Molto presto anche per lui arriverà una seconda possibilità di vita. Tutti noi ci auguriamo che riesca a dimenticare i traumi che ha subito.