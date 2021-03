Poche settimane fa, un uomo ha deciso di condividere sul suo profilo Twitter, le immagini della sua cagnolina Mia, dopo esser andato a riprenderla dal toettatore. Non era mai accaduta una cosa del genere ed era sicuro di non aver richiesto quel tipo di taglio, per la pelliccia della sua amica a quattro zampe.

Il signore ha raccontato che era a casa. Con lui c’era anche la sorella, insieme al cane. Era impegnata a lavoro e per questo ha chiesto al fratello di aiutarlo con le solite faccende.

Tra le cose che l’uomo doveva fare, c’era anche la richiesta di portare Mia dal toelettatore, che era vicino la loro abitazione. Lo faceva spesso e fino a quel momento non era mai accaduto nulla di strano.

Per questo il signore, dopo esser entrato nel negozio, ha chiesto al dipendente di accorciare il pelo della cucciola, di sistemarlo e di farle un bagno.

Il ragazzo ha subito accettato ed ha portato la cagnolina nella loro stanza. Il suo amico umano ha deciso di finire tutte le sue faccende ed infatti lo ha avvisato che non sarebbe rimasto lì ad aspettare, ma che sarebbe tornato poco dopo.

Tuttavia, nel momento in cui è tornato nell’attività del toelettatore, il signore ha fatto la drammatica scoperta sul suo cane. Fino a quel momento non aveva mai visto un cucciolo con la pelliccia in quello stato.

Le foto della piccola Mia dopo la scoperta

Mia è stata sottoposta ad una tosatura quasi completa. In pratica quei ragazzi le avevano tagliato tutto il pelo e tutta la sua famiglia umana, ne è rimasta sconvolta. Nessuno di loro aveva chiesto una cosa del genere.

L’amico umano ha voluto condividere le foto sul suo profilo Twitter, con un prima e dopo. Tuttavia, non avrebbe mai potuto immaginare che la sua incredibile vicenda, sarebbe diventata virale nel giro di poche ore.

Molti utenti sono andati a favore della famiglia, altri invece hanno dato ragione al toeltettatore. Credono che se non si è chiari con quello che si vuole, non ci si può lamentare nel vedere poi il proprio cane in quello stato. Voi cosa ne pensate di tutto questo? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.