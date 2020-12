Una donna, chiamata Emily Mochan, quando ha scoperto che il suo cane Buddy stava per perdere la vita, ha deciso di mettere in atto delle idee, per salutarlo un ultima volta. Il suo desiderio era proprio quello di fargli vivere tutto ciò che non aveva mai vissuto. La sua vicenda è diventata presto virale sul web.

La signora ha adottato il cucciolo quando aveva pochi mesi di vita. Sin da subito tra loro è nato un legame speciale e sono diventati inseparabili.

I due amavano fare lunghe passeggiate e sopratutto scoprire insieme nuovi posti in tutto il mondo. La famiglia era orgogliosa di Buddy, poiché aiutava la sua amica umana, a superare tutti i momenti difficili della vita.

Durante un controllo di routine dal veterinario, Emily ha scoperto che purtroppo il suo cane era affetto da un cancro molto grave. Era ad uno stadio terminale e il medico le ha detto sin da subito, che sarebbe riuscito a sopravvivere solamente altre 6 settimane.

La donna era distrutta da quella tragica ed improvvisa diagnosi. Non riusciva a smettere di piangere. Un giorno un suo amico, le ha consigliato di far provare a Buddy tutto ciò che non aveva mai fatto nella sua vita.

Da quel momento Emily ha messo in atto delle idee creative e geniali, che hanno aiutato il suo cucciolo a vivere le sue migliori ultime settimane.

Le ultime avventure di Buddy ed Emily

L’amica umana ha creato per lui dei vestiti speciali, che ha indossato per alcuni servizi fotografici. Inoltre, Buddy ha fatto anche un giro nella macchina della polizia ed è persino diventato un cane di servizio onorario.

Il cucciolo grazie alla donna, ha vissuto molte esperienze bellissime. Purtroppo a causa della malattia, alcune volte non ce la faceva a camminare, ma nonostante tutto ha partecipato alle attività con entusiasmo.

Emily per raccontare la sua storia, ha deciso di creare una pagina Facebook, chiamata Buddy’s Bucket List ed in molti hanno fatto delle donazioni, proprio per aiutarla. Il cagnolino 9 settimane dopo la terribile diagnosi, ha perso la vita e la sua amica umana, ha deciso di donare i suoi giochi e tutto il denaro raccolto, al rifugio di RSPCA, per aiutare altri animali in difficoltà.