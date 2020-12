Le sue ferite sospette raccontavano la storia di un passato ingiusto

Olive è la cucciola nelle foto, salvata da un passato di dolore e sofferenza, grazie all’intervento dell’associazione Sidewalk Specials. Quando i volontari l’hanno trovata, le sue condizioni erano davvero critiche. Come si vede dalle immagini, la cucciola era affetta da rogna e il dolore ad ogni movimento, causato da quella pelle piena di ferite, era insopportabile.

Credit: Sidewalk Specials / YouTube

Aveva un occhio di ciliegio, ossia un prolasso della ghiandola lacrimale della terza palpebra. E come se tutto ciò non bastasse, i ragazzi hanno individuato sul suo debole corpicino, anche dei tagli sospetti. Olive era probabilmente vittima di maltrattamenti da parte di qualche essere spregevole.

La vita di Olive oggi

Credit: Sidewalk Specials / YouTube

Grazie all’intervento dei volontari e alle cure e all’amore quotidiano, questa cagnolina ha dimenticato la vita da strada e cosa significhi dover lottare ogni giorno, per rimanere in vita.

Oggi sta vivendo una vita felice. Si è ripresa e la sua pelle è tornata alla normalità. Corre felice sulla spiaggia, senza più avere paura che qualcuno possa farle del male.

Nel video pubblicato su YouTube, è possibile vedere le condizioni di Olive il giorno del ritrovamento e la sua trasformazione, dopo le cure e l’intervento dei volontari:

Credit video: Sidewalk Specials – YouTube

Ora i ragazzi dovranno occuparsi di guarire definitivamente anche la sua anima e il suo cuore e non appena sarà pronta per l’adozione, troveranno ad Olive anche una famiglia amorevole, pronta a prendersi cura di lei per il resto della sua vita.

Credit: Sidewalk Specials / YouTube

In molti sottovalutano il lavoro dei soccorritori delle associazioni in tutto il mondo, ma senza di loro migliaia di amici a quattro zampe, morirebbero ogni giorno per le strade. Questi angeli dedicano la loro vita a salvare quanti più animali possibili e a combattere il randagismo. Una battaglia in cui, purtroppo, si ritroveranno per sempre perdenti, perché la crudeltà dell’essere umano supera ogni limite e gli abbandoni sono all’ordine del giorno.

Grazie a tutti coloro che hanno cambiato la vita di Olive.