Le sue immagini, mentre implorava di essere adottato, avevano commosso il web. Come sta oggi il cane Martino

Ve lo avevamo già presentato e vi avevamo raccontato la sua storia. Martino è un cane diventato famoso sul web, per le sue immagini mentre cerca di scavalcare il box di un canile.

Non appena il cucciolo vedeva una persona avvicinarsi, prendeva la rincorsa, a rischio di farsi male. Ma aveva un unico e solo scopo: farsi adottare.

Per 5 lunghi anni ha vissuto nel canile di Taranto e oggi, finalmente, è arrivato anche per lui un lieto fine.

Erika Niccolai, volontaria dell‘Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) aveva raccontato che Martino viveva come un randagio, quando è stato accalappiato. In seguito, è stato portato in un canile che poco tempo dopo ha chiuso pe via di un’accusa di maltrattamento nei confronti degli animali. Così, si è ritrovato nel box del canile di Taranto, dove ha vissuto per 5 lunghi anni.

Dopo che le sue foto e la sua storia si sono diffuse sul web, Erika ha ricevuto moltissime richieste di adozione. E alla fine, ha scelto la famiglia perfetta per lui. Ogni volta che prendeva la rincorsa e saltava la recinzione, per la volontaria era un colpo al cuore. Aveva paura che potesse farsi male sul serio. Ma oggi non dovrà più implorare di essere adottato, perché finalmente ha trovato l’amore e la felicità.

Dopo Martino, adottato anche il cane Charlie

Martino ha lasciato il box del canile di Taranto e insieme a lui, anche un altro suo amico a quattro zampe. Un’altra famiglia si era proposta di adottare quel cane dei post su Facebook. Ma poiché avevano già un altro cane e Martino aveva bisogno di una casa senza altri animali, Erika ha proposto a quelle persone il cane Charlie.

Oggi sia Martino che Charlie hanno trovato una casa dove potranno trascorrere il resto della loro vita.