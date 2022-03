Quanto accaduto al gatto Pierluigi arriva dal comune di Lecce. Il povero animale è stato ucciso a calci nel centro storico, da un uomo crudele che ora dovrà rispondere delle sue azioni.

La scena è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza della zona. Le immagini mostrano la cattiveria di un uomo che dopo aver incrociato il povero micio nel vicolo, ha scaricato su di lui tutta la sua rabbia.

Ha iniziato a prenderlo a calci, Pierluigi ha tentato di fuggire alla morte, ma quel mostro continuava a picchiarlo senza pietà, colpendolo anche alla testa.

Alla fine, alcune persone si sono affacciate alle finestre e hanno cercato di allontanare l’uomo con le urla, ma nonostante il loro intervento, per il povero gatto era già troppo tardi. Pierluigi non si è più rialzato dall’asfalto.

Tutti nel posto lo conoscevano e lo chiamavano Pierluigi. Era un gatto amato ed accudito. I residenti lo nutrivano e lo coccolavano e ora sono stati costretti a vederlo morire davanti ai loro occhi. Qualcuno ha raccontato:

Oggi un balordo, armato di bastone, ha tolto la vita a Pierluigi. Così, in maniera immotivata, giusto per ricordarci quanto il genere umano può far schifo.