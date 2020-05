Lecco, Vigili del Fuoco salvano Paride, il cane finito nel canalone Il cane finisce nel canalone, i Vigili del Fuoco salvano Paride dopo tre ore di lavoro

Una vicenda incredibile è avvenuta nella prima mattinata di ieri, lunedì 18 maggio. E’ stato chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, per salvare Paride, il cane che si era allontanato dai suoi amici umani e che è finito in un canalone e non è più riuscito ad uscire da solo.

Un evento terribile, che si sarebbe potuto trasformare in tragedia, ma che grazie all’intervento dei soccorritori, è finito nel migliore dei modi. La famiglia ha potuto riabbracciare presto il cucciolo.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto sopra il Cainallo, ad Esino Lario, un comune il provincia di Lecco.

L’allarme è scattato intorno alle sette del mattino. Il piccolo era uscito con i suoi amici umani per fare una passeggiata e tutto stava procedendo normalmente, proprio come tutte le altre volte.

All’improvviso, per seguire un animale, si è allontanato ed è finito in quel canalone. La sua vita era in grave pericolo, poiché non è più riuscito a risalire da solo, rischiando anche di cadere nel dirupo più in basso.

Vista la situazione, la famiglia ha deciso di far scattare immediatamente l’allarme, con il quale è intervenuta la squadra Saf (il nucleo speleo alpino fluviale dei pompieri). E’ stato necessario anche l’elicottero dei Vigili del Fuoco, per riuscire ad individuarlo.

Alla fine, dopo tre lunghe ore di lavoro, i soccorritori sono riusciti a portare in salvo Paride, che ha potuto riabbracciare in fretta i suoi amici umani.

Le operazioni si sono rivelate molto impegnative, per la zona impervia nel quale il cagnolino era finito. Però, grazie al lavoro di queste persone, il tutto si è concluso nel migliore dei modi. C’è stata solo molta paura.

Una vicenda davvero incredibile, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Tutti sono felici, perché ora il cane sta bene ed è potuto tornare a casa.