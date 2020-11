Un gruppo di volontari sono intervenuti per salvare un cane abbandonato, ma poco dopo hanno scoperto il reale legame nato tra Hope e Grace Kelly. Tutti ne sono rimasti stupiti ed infatti non hanno potuto far altro che cercare l’adozione di coppia. Dopo ciò che avevano vissuto non potevano essere separate.

CREDIT: SIDEWALK SPECIALS

Tutto è iniziato quando i ragazzi di Sidewalk Specials erano nel loro rifugio. Hanno ricevuto una chiamata di una donna, che li informava delle gravi condizioni di una cucciola abbandonata.

Era al porto di Cape Town e si vedeva che aveva bisogno di aiuto e cure urgenti. La signora ha detto che se non sarebbero intervenuti presto, avrebbe sicuramente perso la vita.

I volontari vista la gravità di quelle parole, hanno deciso di andare in fretta in quel posto. Si sono messi a cercare e pochi minuti dopo hanno visto la piccola Hope. Era in condizioni davvero disperate. Era malnutrita e ferita. I suoi occhi erano tristi e sofferenti.

La cucciola però, non aveva intenzione di andare via, ma ha fatto capire ai ragazzi che dovevano seguirla. Hanno camminato per pochi metri e alla fine, si sono trovati davanti ad un’altra scena straziante.

Dietro una macchina c’era un’altra cagnolina abbandonata. Era in condizioni ancora più drammatiche. Tremava ed è rimasta con la testa bassa per tutto il tempo. Probabilmente a causa di ciò che aveva passato nella sua vita, credeva che anche quelle persone volevano farle del male.

Il salvataggio di Hope e Grace Kelly

I volontari senza rifletterci, hanno salvato entrambe. Le hanno portate nel loro rifugio e sin da subito le hanno sottoposte a tutte le cure necessarie. Riuscire a salvarle non sarebbe stato semplice, ma nessuno di loro aveva intenzione di abbandonarle.

I primi miglioramenti sono iniziati ad arrivare poche settimane dopo. Entrambe hanno imparato a fidarsi degli esseri umani ed hanno voluto far conoscere a tutti il legame che hanno instaurato durante il loro periodo da randagie. Ecco il video della loro storia di seguito:

Visto il loro rapporto i ragazzi hanno capito che non potevano dividerle. Infatti hanno deciso di fare gli annunci per la loro adozione, solo ed esclusivamente insieme. Una coppia appena le ha viste, ha capito che avevano qualcosa di speciale ed ha voluto adottarle. Hope e Grace Kelly ora hanno avuto la loro meravigliosa seconda possibilità di vita.