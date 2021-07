Il piccolo Keks non ha affatto vissuto un inizio di vita molto bello. Ha passato i suoi primi mesi legato ad una catena, fuori l’abitazione di quelli che avrebbero dovuto essere i suoi amici. Per tutto il tempo nessuno ha mai fatto nulla per salvarlo, ma soprattutto per mettere fine alle sue sofferenze.

Una vicenda straziante, che merita di essere conosciuta, soprattutto perché nessun animale dovrebbe mai vivere una cosa del genere.

I volontari di Love Friends and Fury Rescue, hanno notato la situazione del cucciolo mentre stavano passando su quella strada. Stavano facendo il solito giro di perlustrazione della città.

Quando i ragazzi hanno incrociato lo sguardo del piccolo Keks, si sono presto resi conto della sua sofferenza. Era legato a quella catena da mesi e nessuno si era mai fatto avanti per aiutarlo. Infatti senza esitare nemmeno per un secondo, hanno suonato alla porta e sono andati a parlare con quelli che erano i suoi proprietari.

Li hanno avvisati che la situazione del cane era grave e che loro rischiavano una denuncia per maltrattamenti nei confronti degli animali. Per questo hanno lasciato andare il piccolo pochi minuti dopo.

Lo hanno portato nel loro rifugio ed il medico lo ha sottoposto in fretta ad un’accurata visita. Tuttavia, il piccolo Keks aveva dei traumi psicologici, difficili da superare. Era magro, ma sarebbe guarito in fretta.

Il lieto fine del piccolo Keks

Una delle volontarie, quando ha capito la sua situazione, ha deciso di fare qualcosa per aiutarlo. Infatti si è presto fatta avanti per portarlo nella sua abitazione.

Keks grazie all’amore ed alla pazienza di questa ragazza dal cuore enorme, ha fatto dei miglioramenti in pochi giorni. Ha imparato a fidarsi di nuovo degli esseri umani e soprattutto ha tirato fuori la sua personalità dolce e gentile. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La donna quando è arrivato il momento di lasciarlo andare, ha deciso di adottarlo per sempre. Ha capito che il cucciolo era diventato il suo miglior amico e non voleva più separarsi da lui.