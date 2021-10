Il fortunato protagonista di questa storia si chiama Max ed è un meraviglioso cane marrone che, prima di trovare delle persone straordinarie disposte a tutto pur di salvarlo, ha conosciuto solo cattiveria e abbandono. Se non avete dei fazzoletti al vostro fianco vi consigliamo di procurarne, perché ciò che state per leggere è abbastanza commovente.

Era un giorno esattamente come tanti altri in un piccolo paese nella Contea di Spartanburg, negli Stati Uniti d’america. Il silenzio della campagna è stato interrotto dalle disperate urla di una cane che sembrava proprio implorare l’aiuto di qualcuno.

Dan Winkelman e sua moglie Jennifer, dopo aver indagato un po’, hanno capito che quell’abbaiare proveniva dalla foresta vicina, così hanno deciso di andare a vedere meglio.

Arrivati nella vicina ferrovia dei treni, hanno notato che un povero cucciolo era rimasto impigliato con il guinzaglio nelle rotaie di ferro. Quando erano abbastanza vicini, però, hanno capito che non era stato affatto un incidente.

Il gesto crudele nei confronti di Max

Qualcuno aveva appositamente legato Max alle rotaie, incurante del fatto che i treni di passaggio lo avrebbero travolto inesorabilmente, causando una tragica e raccapricciante morte.

Senza pensarci troppo, Dan e Jennifer hanno slegato il cane e lo hanno portato in salvo. Hanno contattato i volontari della SPCA del posto e hanno subito sporto denuncia. Purtroppo non si sa chi sia colui che è stato in grado di fare un’azione così incosciente e pericolosa, ma le autorità del posto stanno indagando per rintracciarlo. Jennifer ha detto:

Se si sono sentiti abbastanza a loro agio nel lasciare morire questo animale, qual è la loro mentalità? Cos’altro sarebbero in grado di fare? E poi siamo arrabbiati perché avremmo tanto voluto vederlo da quelle parti e fermarlo, ma non c’era anima viva in zona. Ci sarebbe piaciuto trovare questa persona e almeno chiamare la polizia. È stato orribile quello che hanno fatto.

Oggi Max sta piuttosto bene e i volontari si stanno occupando di trovargli una casa amorevole per sempre. L’augurio è che le persone che lo prenderanno non permetteranno mai più che gli capitino delle cose brutte come questa.

