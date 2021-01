Lei lo ha salvato dalla morte e lui ha avuto un compito speciale nel giorno più importante della sua vita

William è un cane trovato in gravi condizioni dei volontari dell’associazione RSPCA nel 2015. Era così magro da non riuscire nemmeno a reggersi in piedi. Il direttore del rifugio lo ha definito “il cane più magro mai visto negli ultimi 10 anni“. Nonostante le sue condizioni fisiche e psicologiche, il dolce cagnolino aveva abbastanza forza per combattere e rimanere aggrappato alla vita.

Credit: RSPCA

Si è lasciato aiutare dai volontari e sottoporre ad ogni necessaria cura, affinché le sue condizioni migliorassero. Qualche settimana dopo il suo ritrovamento, William ha ricevuto una richiesta di adozione da parte di una donna chiamata Rache Butler.

Per un anno e mezzo, la sua salvatrice si è occupata di nutrirlo ed amarlo finché non è tornato al peso forma perfetto. Oggi pesa 5 volte di più di quando è stato trovato! William non solo è tornato ad essere un normale cane, adottato da una famiglia amorevole, ma è stato scelto per un compito speciale.

William e il matrimonio della sua mamma umana

Credit: Kate Lowe Photography

Non appena si è rimesso in salute, la sua padrona lo ha scelto come portatore degli anelli del suo matrimonio con il suo compagno Chris Mallett.

La presenza di William alla cerimonia ci ha fatto sentire entrambi così orgogliosi di quanto fosse arrivato lontano.

Le meravigliose immagini del matrimonio sono state pubblicate sui social network e hanno fatto sorridere migliaia di persone.

Rintracciati i proprietari del cane

Credit: RSPCA

Per quanto riguarda gli ex proprietari del cucciolo, sono stati rintracciati e denunciati per abbandono e negligenza nei confronti di un amico a quattro zampe.

Una donna di 37 anni e un ragazzo di 29 anni, hanno ammesso la colpevolezza riguardo le azioni commesse nei confronti di William. Hanno confessato di averlo comprato su internet, senza valutare cosa comportasse. Soltanto in seguito si sarebbero resi conto di non avere la minima idea di come fare a prendersi cura di un cane. E avrebbero così scelto di gettarlo in strada.

Il giudice ha condannato i due ad una pena detentiva sospesa e a 35 ore di lavoro non retribuito. In più non potranno mai più possedere un animale nella loro vita.