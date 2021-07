Leialoha è stata salvata un attimo prima che fosse troppo tardi. Vedere come sta oggi scalda i cuori di tutti

Oggi vogliamo raccontarvi una delle storie di maltrattamento e abbandono peggiori che abbiamo mai sentito. La protagonista è una cucciola, chiamata poi Leialoha, salvata da un passante poco prima che un uomo la seppellisse viva sulle spiagge delle Hawaii. Le sue condizioni erano davvero critiche, ma con l’amore di alcune persone gentili è riuscita a fiorire di nuovo.

La vicenda è accaduta all’inizio di quest’anno, su una spiaggia di Oahu, nelle Hawaii. Un bagnante ha avvistato un uomo armato di machete che seppelliva vivo un cucciolo in pieno giorno.

L’uomo ha subito chiamato i volontari della PAWS of Hawaii che, come al solito, si sono precipitati velocemente sul posto.

Le condizioni in cui hanno trovato la cucciola erano davvero pessime. Era orribilmente bruciata dal sole, coperta di piaghe, quasi calva e aveva brutti tagli sulle gambe.

I volontari, così come il veterinario che l’ha presa in cura, erano davvero dubbiosi sulle sue possibilità di sopravvivenza. Tuttavia, non era assolutamente loro intenzione gettare la spugna e arrendersi, così hanno deciso di provare a curarla e hanno raccontato la sua storia su Internet.

Leialoha conosce la famiglia perfetta per lei

Il post in cui i volontari raccontavano la storia di Leiahola ha raggiunto un numero incredibile di persone, compresa la famiglia di Amanda Krasniewski.

Amanda e suo marito, negli anni, hanno aiutato decine e decine di cagnolini che sembravano ormai spacciati. Li hanno curati con il loro amore e li hanno salvati quasi tutti. Quindi, hanno deciso di fare un tentativo anche con Leiahola.

I primi giorni sono stati terribili. La cagnolina stava male, piangeva e non usciva mai dalla sua gabbia per cani. Ma con il passare del tempo, grazie all’amore e alle coccole che quella famiglia ha continuato a darle, lei ha cominciato a mostrare i primi segni di miglioramento.

A poche settimane di distanza, la cucciola era completamente trasformata. Sia fisicamente che, soprattutto, moralmente. Amanda e suo marito non avevano mai adottato per sempre i cagnolini che aiutavano. Ma per Leiahola, hanno deciso di fare un’eccezione.

Ora lei passa le giornate in totale serenità a giocare con la sua nuova mamma ed il suo nuovo papà. Le foto che mostrano la sua trasformazione sono un toccasana per tutti coloro che si erano appassionati alla sua storia.