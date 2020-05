Léon, il cane abbandonato dalla sua famiglia Léon il cane abbandonato dalla sua famiglia, poiché non avevano voglia di aiutarlo ad ambientarsi

Léon è un dolce cagnolino di soli due mesi, che ha già vissuto in un inferno. È stato abbandonato da quella che doveva essere la sua famiglia, poiché nessuno di loro aveva il tempo di educarlo e di farlo sentire a casa. La sua storia è diventata presto virale e tutti sperano che ora arrivi il lieto fine anche per lui.

Il cane è venuto al mondo in un allevamento di cani da caccia. Per questo motivo, non ha mai conosciuto l’amore di una mamma o di un essere umano.

Per le persone di quel posto, lui era solo un oggetto che potevano vendere o fare quel che desideravano. Infatti, pochi giorni dopo la sua nascita, il suo annuncio è stato pubblicato in un sito di vendite.

Una coppia si è subito fatta avanti per acquistarlo e quelle persone, l’hanno dato senza nessun tipo di controllo. Quando il cucciolo è arrivato nella nuova casa, nulla è stato come credeva.

Nella famiglia, c’era un bambino piccolo, che non sapeva come ci si prendeva cura di un animale ed anche molto vivace. Infatti, il cagnolino non ha avuto nemmeno il tempo di ambientarsi, che è stato abbandonato.

Quelle persone non avevano voglia di aiutarlo e soprattutto di far capire al loro bimbo come comportarsi e per questo, si sono subito stufati di quel cucciolo.

Ora, Léon vive in un rifugio e dei volontari si stanno occupando di lui. Stanno facendo il possibile per fargli dimenticare i traumi che ha vissuto, ma non è un lavoro semplice. Vogliono aiutarlo a riconquistare la fiducia negli esseri umani.

In molti sperano che arrivi il lieto fine anche per questo cagnolino, che a soli due mesi ha già vissuto un inferno. Questo purtroppo, è ciò che sono costretti a vivere alcuni cani, che vengono venduti e considerati solamente merce.

Tutti noi ci auguriamo che una dolce famiglia si faccia avanti il prima possibile e metta fine all’incubo del piccolo. Buona fortuna Léon…