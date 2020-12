Neonata malnutrita morta in ospedale: le nuove scoperte dalle indagini. Cosa è emerso

Sono ancora in corso le indagini per la tragica morte della neonata di 32 giorni malnutrita. Gli inquirenti hanno aperto subito un fascicolo d’indagine ed ora entrambi i genitori risultano essere indagati. Hanno anche disposto l’autopsia sul corpo della piccola, per chiarire la causa del suo decesso.

Gli inquirenti, nelle ultime ore, hanno interrogato sia la madre che il padre della bimba. Da ciò che è emerso sembrerebbe che la piccola mangiasse una sola volta al giorno.

Infatti i medici, durante i controlli dopo il suo ricovero, hanno scoperto che era malnutrita e disidrata. Al suo arrivo nel pronto soccorso, pesava all’incirca 2 kili e 500 grammi, quasi 800 grammi in meno rispetto alla nascita.

La piccola è arrivata nel nosocomio dell’ospedale Umberto I, di Nocera Inferiore lo scorso venerdì. Era in arresto cardiaco e i medici vista la situazione, hanno deciso di ricoverarla nel reparto di terapia intensiva. Per aiutarla a respirare, l’hanno intubata ed attaccata ad un ventilatore polmonare.

Hanno cercato di fare il possibile per 6 lunghi giorni. Però, nella tarda mattinata di giovedì 3 dicembre, il suo quadro clinico è peggiorato drasticamente, proprio fino al suo tragico decesso.

I sanitari, vista la dinamica di quanto accaduto, hanno allertato subito le forze dell’ordine. Gli agenti coordinati dalla Procura hanno aperto un fascicolo d’indagine.

Neonata di 32 giorni malnutrita, morta in ospedale: le indagini

CREDIT: ANTONIO CERRUTTO

Gli inquirenti nelle ultime ore, hanno interrogato sia la madre che il padre. Entrambi risultano essere indagati, come atto dovuto, per il reato di abbandono di minori o persona incapace. La mamma per la sua piccola non ha chiesto aiuto. Ha detto che era terrorizzata dal Coronavirus e non voleva uscire dalla sua abitazione.

I genitori risultano essere disoccupati, ma gli assistenti sociali non erano a conoscenza di questa situazione familiare. Ora le forze dell’ordine hanno fatto anche un sopralluogo nella casa della coppia.

Sarà l’autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni, a chiarire le cause del tragico decesso della neonata.