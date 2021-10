La simpatica storia del cane Max ha fatto sorridere l’intero mondo del web. Il cucciolo è stato da poco adottato da un rifugio a Phoenix, in Arizona da una coppia amorevole. Sam e Kelly Tolson, questi i nomi dei suoi genitori umani, hanno voluto condividere i suoi video e le sue foto sui social, per mostrare a tutti il loro “cane ficcanaso“.

Credit: ABC6

Max ha una stranissima abitudine, ogni volta che sente un passante avvicinarsi alla sua abitazione, inizia a saltare superando la recinzione. Inizialmente i vicini pensavano che avesse un trampolino, ma parlando poi con la sua famiglia, hanno scoperto che non era affatto così.

L’altro cane di famiglia non permette al cucciolo di guardare attraverso il cancello, così Max ha trovato un modo ingegnoso per riuscire a sbirciare oltre la recinzione. Le sue simpatiche immagini sono state pubblicate sul web e condivise in ogni parte del mondo. D’altronde come si fa a non sorridere davanti ad un “cane ficcanaso”?

Credit: ABC6

È un saltatore talentuoso e riesce a rallegrare la giornata di tutto il quartiere. Ogni volta che sente i passi di qualcuno che si avvicinano alla sua casa, Max inizia a saltare come se avesse delle vere e proprie molle sotto le zampe!

Le persone dall’altra parte della recinzione, vedono l’adorabile muso del cane comparire e poi sparire in modo ripetuto.

Il video del cane Max

Ci siamo divertiti così tanto la prima volta, che abbiamo deciso di riprendere la scena in un video. L’abbiamo pubblicato su Facebook ed è diventato virale! Tutti mi hanno inviato un messaggio dicendomi quanto amano il mio cane e quanto fosse felice la sua faccia. Ed è proprio la cosa più carina!

Credit: ABC6

Max riesce, ogni giorno, a rallegrare la vita dei suoi amici, familiari e vicini e oggi rallegrerà anche la vostra! Avete sorriso guardando il suo video, non è vero?

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: