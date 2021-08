Era un normalissimo giorno di pioggia, per un uomo che era seduto all’interno della sua macchina. Improvvisamente, un pitbull affamato si è avvicinato alla vettura ed ha infilato il muso nel finestrino. Aveva sicuramente sentito l’odore del cibo che il ragazzo stava mangiando.

Inizialmente, l’uomo è sobbalzato spaventato. Ma quando ha visto l’incredibile dolcezza di quell’amico a quattro zampe, non ha potuto fare a meno di accarezzarlo e di domandargli se avesse fame.

Vuoi qualcosa da mangiare???

Di certo il pitbull non poteva farsi scappare quell’occasione ed è stato felice di accettare la sua offerta. Non appena ha sentito quella domanda, è salito in macchina attraverso il finestrino.

Indossava un collare blu ed era davvero molto dolce con gli esseri umani. Ma non aveva cartellini. Anche se non era un cane randagio, non avevo modo di contattare la sua famiglia. Era bagnato per via della pioggia ed era molto molto affamato!

Quando è saltato in macchina, le zampe posteriori dell’animale sono rimaste impigliate sul finestrino. L’uomo ha urlato e riso allo stesso tempo. Di certo non era una scena che capita di vedere tutti i giorni!

Alla fine, ha aiutato il cane ad entrare in macchina e a sedersi sul sedile del passeggero.

A sua sorpresa, il pitbull non ha cercato subito del cibo. È rimasto seduto come per riprendere fiato. Era molto a suo agio, come se fosse abituato a viaggiare in auto e non sembrava proprio avere intenzione di andarsene molto presto!

Dopo un po’, il conducente della vettura gli ha domandato nuovamente se volesse del cibo. Ha preso uno spuntino in mano ed è sceso dalla vettura, con la speranza che il cane lo seguisse.

La reazione del Pitbull

Con grande sorpresa, il pitbull è rimasto immobile. Guardava l’uomo con gli occhioni tristi, come se volesse dirgli che voleva quello spuntino ma allo stesso tempo voleva rimanere in macchina.

Per quanto lo volesse fuori dalla sua macchina, il signore non riusciva a smettere di ridere. Non aveva trovato soltanto da mangiare, ma anche un posto caldo in cui riposarsi. Perché rinunciarci?

Alla fine, il buon samaritano lo ha accontentato. Nessuno sa come si sia conclusa la vicenda, ma il video è diventato virale sui social network.