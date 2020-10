Un incredibile vicenda è apparsa su i social negli ultimi giorni. Una donna ha voluto scrivere una lettera per l’amica umana del piccolo Chips, poiché quando lei non era in casa, lui piangeva in continuazione. Sentirlo per lei era straziante ed ha voluto fare qualcosa per aiutarlo in quelle ore.

Tutto è iniziato quando Maria Luisa Valcazara, si è trasferita da sola in un’abitazione. Ha sempre avuto un amore profondo per gli animali, per questo ha deciso di adottare un cucciolo.

Sin da subito lei e Chips hanno instaurato un legame speciale. La giovane per cercare di farlo adattare il prima possibile, ha deciso anche di prendere le ferie a lavoro.

Le prime settimane non lo ha mai lasciato solo e gli è sempre rimasta vicino. Purtroppo però, quando è tornata a lavoro, ha scoperto che il cucciolo piangeva in continuazione. Non voleva stare solo e quelle ore per lui, erano difficile da sopportare.

Un giorno quando Maria Luisa è tornata a casa, ha fatto un’incredibile scoperta davanti la sua abitazione. Una sua vicina, ha deciso di lasciare una scatola con dei giochi e con una lettera. Sperava che questi oggetti avrebbero potuto aiutare Chips ad abituarsi.

La lettera che ha ricevuto il piccolo Chips

La donna, che anche lei ha un cane chiamato Corote, ha voluto fare dei regali al piccolo a quattro zampe. Nella lettera ha scritto:

Ciao amico, mi sono reso conto che piangi molto quando sei da solo. Questa fase si può superare in fretta. Ieri ho parlato con la mia mamma umana ed abbiamo deciso di regalarti questi giocattoli, in modo che tu possa distrarti quando ti senti solo.

Sono qui anche per farti un invito: vivo da solo con la mia mamma umana e per questo ho una stanza solo mia, che è dedicata ai miei giochi. Quindi ho deciso di chiederti di venire a giocare ed a passare del tempo con me, appena puoi. Possiamo fare tante feste insieme. Tanti baci da Corote e dalla mia mamma Nichole.

Maria Luisa ovviamente è rimasta stupita da questo commovente gesto. Infatti ha deciso di andare a ringraziare la donna e il cane di persona. Chips e Corote da quando si sono conosciuti, sono diventati molto amici e vederli giocare insieme, è davvero molto bello.