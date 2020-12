Dopo quasi un anno dalla sua scomparsa, Grace è riuscita a ritrovare la sua famiglia. Una storia che ci insegna che non bisogna mai perdere la speranza, perché nella vita tutto è possibile. La vicenda arriva da Chicago, era un giorno come un altro per una donna di nome Kelly Shade, quando è uscita ed ha lasciato la porta di casa accidentalmente aperta. Permettendo alla cucciola di scappare.

Credit: @ LostDogsIllinois / Facebook

Per i successivi 12 mesi, Kelly ha cercato Grace ovunque. Per giorni interi, ha vagato a piedi per le strade della sua citta, gridando invano il suo nome. Ha tappezzato ogni via di volantini con stampate le sue foto ed ha pubblicato numerosi appelli sui social network.

Poco tempo fa, quando ormai aveva perso ogni speranza e si era rassegnata al fatto che la sua cucciola fosse sicuramente morta, questa donna ha ricevuto il miglior regalo di Natale di sempre.

Alcuni residenti hanno notato un cane che viveva in strada e dopo averlo osservato bene, si sono resi conto che non era un randagio. Quando hanno cercato di avvicinare Grace, ha reagito con paura ed è scappata via. Non permetteva a nessuno di avvicinarsi.

Credit: @ LostDogsIllinois / Facebook

Per diversi mesi, una donna si nome Polly Ellison ha nutrito Grace ed ha cercato di guadagnare la sua fiducia. Poi ha contattato il rifugio del posto e chiesto aiuto ai volontari.

Con la loro esperienza, i soccorritori sono riusciti a catturare Grace e dopo il controllo del microchip, hanno scoperto la sua storia.

L’incontro tra Grace e la sua mamma

Credit: @ LostDogsIllinois / Facebook

I volontari hanno subito contattato la persona a cui il cane risultava intestato. Kelly non riusciva a credere a quelle parole, oramai non aveva più speranza di rivedere Grace.

Il magico momento è stato ripreso in un video:

Credit video: ABC 7 Chicago – YouTube

Si è precipitata dai ragazzi, anche se era terrorizzata dalla possibilità che la cagnolina si fosse dimenticata di lei. Ma come si fa a dimenticare qualcuno che ti ha amato per tutta la vita e che si è sempre preso cura di te?