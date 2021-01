“L’ho trovato per strada con indosso una maglietta. Non sapevo cosa fare, poi ho letto quella strana incisione sulla targhetta…”

La vicenda del cane Frosting risale allo scorso agosto. Un giorno, un uomo di nome Kristofer Goldsmith stava andando a lavorare, quando ha notato un povero cagnolino che camminava da solo per strada. Aveva indosso una maglietta e un collare senza alcun nome o indirizzo. Soltanto un’etichetta antirabbica, con su inciso il nome di una clinica veterinaria.

Mi faceva tenerezza e non potevo lasciarlo lì. Così, come prima cosa, gli ho scattato delle foto ed ho provato a chiedere aiuto su Twitter. Speravo che qualcuno lo riconoscesse e si facesse avanti per riprenderlo.