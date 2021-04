Bugz e Bear sono due cani molto dolci, che non hanno vissuto un’esperienza molto bella. Quelli che avrebbero dovuto essere i loro amici umani, li hanno abbandonati in un prato. E i passanti non si sono mai fermate per aiutarli. Se una donna non fosse intervenuta, avrebbero perso la vita.

Tutto è iniziato quando Lenny, una ragazza che vive negli Stati Uniti, ha ricevuto uno strano messaggio da parte del padre. La stava informando di aver visto due cuccioli sdraiati in un prato deserto.

La giovane ha sempre avuto un amore profondo per gli animali ed è proprio per questo che ha deciso di andare a vedere. Tuttavia, nel momento in cui è arrivata in quella zona, si è trovata davanti ad una scena che non dimenticherà mai.

Bugz e Bear erano magri, tristi e sofferenti. Avevano fame e non riuscivano a trovare l’acqua e il cibo di cui avevano bisogno. Inoltre, a causa di ciò che avevano vissuto, erano terrorizzati dagli esseri umani.

Lenny sapeva che non poteva lasciarli anche lei. È probabile che avrebbero perso la vita nel giro di pochi giorni. Infatti la ragazza ha fatto il possibile per conquistare la loro fiducia e subito dopo li ha portati dal veterinario.

Dalla visita medica, è emersa un’altra terribile verità sui due cuccioli. Entrambi erano affetti da un’infezione alla pelle, che gli stava causando delle ferite dolorose. Per questo avevano bisogno di una cura antibiotica per riuscire a guarire.

La strada per la guarigione di Bugz e Bear

La ragazza in attesa che si rimettessero definitivamente, ha deciso di portarli nella sua abitazione. Si è mostrata dolce e gentile nei loro confronti. Di conseguenza, grazie all’amore e alle cure giuste, i due piccoli a quattro zampe, hanno fatto dei miglioramenti incredibili.

Hanno tirato fuori la loro personalità. Inoltre, hanno anche imparato a fidarsi di nuovo degli esseri umani. Tante persone nel vederli sono rimaste a bocca aperta.

Lenny per fortuna, nel giro di pochi mesi è riuscita anche a trovare la famiglia umana perfetta per loro. Una coppia del posto ha deciso di adottarli insieme, poiché dopo tutto quello che Bugz e Bear avevano vissuto, non potevano affatto essere separati!