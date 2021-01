“Li ho portati a casa, avevano perso la loro mamma, sicura della reazione del mio cane. Ma invece è stata diversa da ogni aspettativa…”

Kona è un’adorabile cagnolina che si prende cura di alcuni gattini orfani, proprio come una vera mamma. Tutto è iniziato circa un mese fa, quando i due felini, di età compresa tra le 10 e le 12 settimane, sono stati trovati nel cortile di una casa di New York.

I gattini erano così piccoli e timidi, che non si lasciavano avvicinare dagli esseri umani. Dopo la segnalazione, i volontari hanno dovuto usare delle trappole. Era l’unico modo per portarli in salvo e dopo molti sforzi, sono finalmente riusciti a catturarli e a condurli al rifugio del posto.

Una volontaria di nome Asa, quando è venuta a conoscenza dell’intervento dei suoi colleghi e della storia dei due gattini orfani, si è offerta di aiutarli personalmente. Erano troppo piccoli per sopravvivere dentro un rifugio senza la loro mamma. Avevano bisogno di una casa vera. Così si è offerta di portarli nella sua abitazione, come aveva già fatto in passato per altri amici animali bisognosi.

L’incontro tra Kona e i gattini orfani

Durante i suoi anni di volontariato nel salvataggio degli animali, Asa ha sempre potuto contare sull’aiuto e il supporto del suo cane di 7 anni, Kona. La cucciolona ha sempre aiutato la sua mamma umana ad accogliere qualunque animale difficoltà, ma questa volta è accaduto qualcosa di diverso.

Kona ha incontrato per primo Blair, il gattino maschio. Non aveva mai avuto contatti umani da quando era nato ed era molto timido e spaventato. Ma la cagnolina sembrava sapere esattamente di cosa avesse bisogno. È riuscita ad accoglierlo con il suo amore e a convincerlo a fidarsi di lei. In pochissimo tempo, il micetto ha iniziato a seguire Kona e a considerarla come una vera mamma.

Il giorno successivo è toccato all’altro fratellino, Chester. Anche lui aveva bisogno di supporto emotivo, non voleva lasciare la scatola. Kona, quando lo ha visto, è subito entrata nella scatola con lui. Voleva dimostrargli che era sicuro e che non doveva più sentirsi solo.

Non ho idea di come faccia. Ha un tocco magico.

Grazie all’aiuto di questa meravigliosa cagnolina, i due gattini sono usciti dai loro gusci e oggi hanno una vita felice e piena d’amore, insieme alla loro mamma adottiva.