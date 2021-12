Riuscite ad immaginare cosa significhi vivere per 6 lunghi anni attaccati ad una corta e stretta catena, senza avere la possibilità di godersi la libertà? Questo è esattamente quello che è successo a Libby, una dolcissima cagnolina che è stata salvata recentemente. Ci è voluto del tempo, ma alla fine la cucciola ha riconquistato tutto ciò che aveva perso.

Non è assolutamente chiaro quale sia il motivo che possa spingere una persona a compiere delle gesta così crudeli nei confronti di una creatura innocente come può essere una cagnolina.

Loro non si rendono conto, forse, che si tratta di esseri viventi che hanno un’anima, delle emozioni, dei sentimenti, proprio come noi umani.

Per fortuna, il mondo è pieno anche di persone che fanno di tutto pur di regalare a questi amici pelosi la felicità, la libertà e l’amore che meritano.

Uno di questi è Theoklitos Proestakis, conosciuto da tutti con il nomignolo Takis, che dopo aver abbandonato il suo lavoro da Disc Jockey, ha deciso di dedicarsi completamente al salvataggio degli animali sofferenti. Oggi il suo rifugio ha diverse sedi in tutta Europa e, da quando ha iniziato, ha donato nuova vita a centinaia di cuccioli.

Takis ha ricevuto una telefonata che lo avvisava di una cagnolina sofferente legata ad una catena cortissima. In quel momento ha decisodi trattare la questione personalemnte e si è recato nel luogo indicato.

Giunto sul posto, ha potuto vedere che effettivamente le condizioni in cui era costretta quella cucciola erano davvero disumane. Parlando con alcuni vicini ha scoperto che lei viveva così da circa 6 anni. Una cosa inaccettabile.

La nuova vita di Libby

Ci è voluto un po’ di tempo, ma alla fine Takis è riuscito a prendere Liby e a portarla nel rifugio. Lei aveva paura degli umani e non poteva immaginare che quella persona voleva solo aiutarla.

Ci sono voluti ben 3 mesi prima che la cucciola riuscisse ad aprire il suo cuore, ma alla fine è sbocciata nel fiore più vivo e profumato.

Oggi è completamente una cagnolina diversa. Ha trovato una casa per sempre in Germania e ama trascorrere le sue giornate con tre cagnolini piccoli, che ha letteralmente adottato come se fossero figli suoi.