Quando una persona cara viene a mancare, il dolore è così grande che non viene mai superato del tutto. Questo è un discorso che vale certamente per gli umani, ma spesso anche per gli animali. La storia di Lila, una fantastica e dolcissima gattina bianca, ne è la chiara dimostrazione. Leggete di seguito la sua commovente storia.

L’amore che nasce e lega una persona con il suo animale domestico a volte è davvero infinito. Questo nella maggior parte dei casi riguarda i cagnolini, ma in questo caso si tratta di un gatto, anzi, di una gattina molto fedele e dolce di nome Lila.

Lei ha vissuto per anni fianco a fianco con la sua mamma umana, tanto che la seguiva ovunque lei andasse.

Tutto è andato avanti per anni, finché un triste giorno, l’anziana signora è purtroppo morta.

La gattina forse ha anche capito che la sua umana non c’era più, ma dentro di lei non voleva rassegnarsi a non poter vedere più quella persona che tanto l’aveva amata e tanto le aveva dato in vita.

Le due amiche erano solite andare in un negozio alimentari della città. La gattina collegava quel posto alla sua mamma, tanto che, dal giorno in cui la donna è morta, lei ha continuato ad andare lì. Sperava che la sua mamma umana uscisse da un momento all’altro, ma tutto ciò, naturalmente, non poteva accadere.

I passanti e gli abitanti della zona hanno notato quella creatura triste e solitaria che si era appostata fuori dal supermercato, così hanno chiesto in giro e saputo della sua straziante storia.

La storia di Lila diventa virale

Tra i tanti che si sono interessati alla vicenda e che l’hanno documentata con foto e video, ce n’è stato uno in particolare che ha preso particolarmente a cuore la piccola Lila.

Nella didascalia di un toccante video che il buon samaritano ha registrato e pubblicato sui suoi social network, si legge:

Si lascia accarezzare, ma come puoi vedere, non si prende cura del suo pelo come farebbe qualsiasi altro gatto. Probabilmente vive nella solitudine e nella nostalgia del passato. Perché nella sua vita, per 11 anni, è stato in compagnia di questa signora che non c’è più.

Niente e nessuno potrà mai guarire il cuore infranto di questa gattina così tenera. La sua storia ha commosso il web e migliaia di persone hanno mostrato vicinanza nei confronti di questa povera creatura sofferente.