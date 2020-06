Lilo e Stitch, due fratellini abbandonati: cercano casa insieme L'abbandono di Lilo e Stitch, due fratellini inseparabili che adesso cercano una casa vera e una seconda possibilità di essere felici

I cagnolini protagonisti questa storia si chiamano Lilo e Stitch e sono due fratelli. La loro storia è stata diffusa da un’associazione animalista, la Sociedad Protectora de Animales e Plantas de Malaga. Lilo e Stitch sono due cuccioli di Bodeguero, una particolare razza spagnola che in passato era utilizzata per cacciare i topi dalle cantine. I due fratelli pelosi sono stati abbandonati prima di compiere il primo anno di età e non riescono a stare l’uno senza l’altro.

I volontari hanno deciso di non permettere un’adozione separata e per questo motivo, sono consapevoli del fatto che non sarà facile trovare una famiglia disposta a prenderli entrambi.

“Cercano una casa dove crescere insieme, felice amati. Lilo è un maschio mentre Stich è una femmina. Sono dei cuccioli affettuosi, giocosi e socievoli…”

L’associazione cerca ogni giorno di cambiare il destino degli animali che vivono per le strade, che sono stati abbandonati e maltrattati dalle persone che più amavano nella vita, quelle che credevano la loro famiglia.

Purtroppo Lilo e Stitch sono lontani da noi, ma i canili sono pieni di cani come loro, in attesa di una seconda possibilità per essere felici.

I cani più fortunati vengono trovati dai volontari e salvati, vengono curati e poi vengono dati in adozione. Quelli più sfortunati muoiono per le strade, di freddo, di caldo, di fame e di sete. In altri casi vengono investiti, perché si ritrovano a vivere in mezzo ai pericoli e la strada, per loro sconosciuti.

Questi cani sono quelli che nessuno nota o quelli che anche se vengono notati, vengono ignorati. Non tutti possono adottare un cane randagio, ma tutti possono fare una chiamata a questi volontari, pronti ad intervenire per salvare le loro vite.

Un piccolo gesto da parte di tutti, che potrebbe cambiare il mondo.