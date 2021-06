Oggi vi raccontiamo la bellissima storia di una cagnolina di nome Lily, che si prende teneramente cura di un adorabile agnellino di nome Benny. Lily è mamma di due cuccioli, Boris e Darcy, ma ha deciso di accogliere tra le sue amorevoli zampe anche l’agnello bisognoso. La sua mamma lo ha rifiutato e l’animale si è ritrovato solo e bisognoso d’amore.

La famiglia ha raccontato che dopo aver dato alla luce tre agnelli, la mamma di Benny ha scelto di prendersi cura soltanto dei suoi fratellini, rifiutando di occuparsi anche di lui.

Non sempre la famiglia è dove nasci. Lily amerà sempre Benny come se fosse suo. Benny amerà sempre sua madre Lily. Non sperimenterà mai più solitudine e rifiuto.

Queste le parole che accompagnano il post di mamma Lily e del suo nuovo figlio adottivo, diventate virali sui social network.

Viviamo in una fattoria e spesso pubblichiamo i video dei nostri animali, per mostrare al mondo delle lezioni che per noi sono di un’importanza fondamentale.

L’agnellino passa molto tempo con i suoi simili, ma ciò che ama di più, è stare in casa con la sua mamma cane e i suoi fratelli cagnolini.

Quando sarà un po ‘più grande, si unirà alla famiglia nelle passeggiate. L’agnello ama i cani e il mio fidanzato e si diverte a seguirli ovunque vadano, è un piccolo amorevole e birichino.

Io ringrazierò sempre Lily per aver mostrato a Benny che NON è solo e che è amato. Aveva davvero bisogno di una nuova mamma. Ora sta prosperando con lei al suo fianco.

La padrona della cucciola ha voluto condividere le tenere immagini sul web, per mostrare al mondo intero quanto gli amici animali hanno da insegnare al genere umano. Per loro non esiste distinzione di specie. L’agnellino aveva bisogno di una madre e Lily lo ha accolto tra i suoi cuccioli, trattandolo esattamente allo stesso modo.