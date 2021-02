Una vicenda davvero divertente è avvenuta poche settimane fa. Una donna ha scoperto che la sua cagnolina Lily Munster, odia i puzzle. Nessuno ha mai visto una cosa del genere ed infatti in molti ne sono rimasti a bocca aperta. Il post ha ricevuto migliaia di commenti.

Molti cani nel momento in cui trovano il loro lieto fine, dopo aver subito cattiverie e violenze, riescono a tirare fuori la loro personalità. Solitamente la maggior parte di loro, ama mostrare alcuni lati del loro carattere, che nessuno ha mai conosciuto.

Questo infatti è il caso della piccola Lily Munster, che è stata trovata abbandonata sul ciglio della strada.

Nessuno sa cosa abbia subito nella sua breve vita, ma sicuramente non ha mai trovato delle persone amorevoli. Era triste e il suo sguardo era spento. Desiderava solo essere amata e coccolata.

I volontari sono presto intervenuti per poterla aiutare. Infatti dopo averla portata nel rifugio, hanno fatto il possibile per donarle tutto l’amore e le cure di cui aveva bisogno. Inoltre, hanno pubblicato sul web la sua storia.

Una donna si è innamorata follemente del suo sguardo. Per questo è andata presto in quel posto, per poterla adottare. Si è offerta di aiutarla in tutto il suo periodo di guarigione.

Il comportamento strano di Lily Munster

La cucciola nella nuova casa, si è adattata in fretta. Infatti sin da subito ha tirato fuori la sua personalità dolce e vivace. Poche settimane dopo il suo arrivo, ha iniziato anche a mostrare il suo odio per i puzzle, ma nessuno ne riesce a capire il motivo.

La sua amica umana, passa molto tempo a montarli, poiché è una sua grande passione. Tuttavia, da quando la piccola a quattro zampe è arrivata nella sua vita, ha capito che non poteva più tenerli nel salotto.

Lily Munster ogni volta che li vede, fa di tutto per distruggerli. Non li sopporta proprio, ma nessuno riesce a capire il motivo dietro questo suo strano comportamento.