Oggi vogliamo raccontarvi dello splendido salvataggio della cagnolina Amaani. La cucciola è arrivata in un rifugio di salvataggio in condizioni pessime. Era emaciata, completamente glabra e presentava i sintomi di una rogna molto aggressiva. Quasi tutti erano convinti che non ce l’avrebbe fatta. Ma lei ha deciso che la sua ora non era ancora affatto arrivata.

I volontari della Onslow County Animal Services (OCAS) a Jackson, nella Carolina del Nord, sono intervenuti per salvare la cagnolina dopo una chiamata da parte di un passante.

Purtroppo le sue condizioni erano davvero critiche. Aveva perso quasi completamente il suo pelo e aveva un’infezione della pelle molto grave. I volontari pensavano che avesse solo 12 settimane di vita, date le sue piccole dimensioni. In realtà, più avanti si è scoperto che aveva addirittura 6 mesi e che era rimasta piccola per via della sua grave malattia.

Quando i cagnolini arrivano in condizioni così disperate in un rifugio, purtroppo, finiscono spesso nella lista dell’eutanasia. E questo sembrava essere proprio il destino della povera Amaani, se non fosse intervenuta un’altra associazione, la Adoption First Animal Rescue, capitanata dalla meravigliosa Heather.

Heather ridona voglia di vivere ad Amaani

Heather è una volontaria speciale che ama accettare le sfide apparentemente più complicate. In passato ha salvato decine di cuccioli che sembravano spacciati e voleva fare lo stesso con Amaani.

L’ha portata negli studi di diversi veterinari e molti di loro erano molto pessimisti sulle possibilità di sopravvivenza della cagnolina. Tuttavia, la volontaria vedeva nei suoi dolci occhi una voglia di continuare a lottare.

L’ha portata a casa sua ed ha iniziato con lei un lungo e faticoso percorso di cure. Fatica che pian piano ha iniziato a mostrare i suoi frutti.

Pian piano la cucciola ha iniziato a migliorare e stare meglio. Accettava il cibo più volentieri ed ha iniziato a mettere su peso. Anche il pelo aveva iniziato a coprire tutte le macchie calve che portava sulla pelle.

Riguardo alle sue dimensioni non c’è molto da fare. Resterà per sempre piccolina. Ma questo non importa affatto. Perché vedere la sua trasformazione e vedere che ora è finalmente felice ed energica, basta e avanza alla sua nuova mamma adottiva.

La dolcissima Amaani non avrà mai più nemmeno problemi di compagnia. Visto che con lei ed Heather vivono altri otto cani e due gatti. Tutti salvati da una morte che sembrava certa e che invece ora sono vivi, vegeti e felici.