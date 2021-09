Oggi vogliamo raccontarvi la terribile esperienza della cagnolina Aadya. La cucciola è stata sfruttata, maltrattata e malnutrita dal suo proprietario che poi, per sbarazzarsi di lei, ha messo in atto una sceneggiata degna del miglior film dell’orrore. Per fortuna, il destino di questa cucciola dolcissima ha preso una piega diversa, grazie a delle persone straordinarie.

Credit: Aadya’s Journey – Facebook

Tutto è cominciato quando un uomo di nome Vincent Currie ha contattato i volontari della Beauties and Beasts Inc, per avvisarli di una cagnolina ferita abbandonata nel retro di casa sua.

La cucciola aveva una pannocchia bloccata nell’intestino. Inoltre era così magra che si potevano contare tutte le sue ossa. Era letteralmente in fin di vita e tutti pensavano che difficilmente sarebbe sopravvissuta.

Vincent si è mostrato inorridito per quanto accaduto nel retro di casa sua. Ha sporto denuncia alla Polizia ed ha rilasciato interviste ai media locali, nelle quali spiegava per filo e per segno di come un uomo a bordo di un furgone grigio avesse abbandonato quella creatura.

Le sue descrizioni erano così dettagliate che la Polizia non ha potuto far altro che dare credito a quelle dichiarazioni e iniziare una vera e propria caccia all’uomo.

La verità sul passato di Aadya

Credit: Aadya’s Journey – Facebook

I giorni passavano e le cure di Aadya andavano avanti molto a rilento. Riguardo alla ricerca del responsabile di quell’atroce gesto, c’è stata una svolta importante quando i volontari hanno ricevuto una chiamata da uno sconosciuto, che li avvisava di una cosa sconcertante.

In realtà, Vincent non aveva trovato la cagnolina nel retro di casa sua. La cagnolina era sempre stata sua ed era stato lui stesso a ridurla così. Si era inventato tutto e aveva perfino sporto una denuncia falsa. Tutte cose che gli hanno fatto passare, giustamente, un sacco di guai.

Fortunatamente, le condizioni della cagnolina hanno iniziato a migliorare. Qualche settimana dopo è stata trasferita a casa di una famiglia affidataria temporanea. Persone gentili che hanno iniziato a prendersi cure di lei 24 ore al giorno e a farle finalmente conoscere il significato della parola amore.

Credit: Aadya’s Journey – Facebook

Teoricamente non avrebbero dovuto tenerla, ma tra la famiglia e Aadya si è formato un legame così forte, che alla fine nessuno ha voluto separarsi dall’altro.

Oggi la cagnolina sta molto meglio e vive finalmente felice nel tepore e nell’amore di una casa che la farà sentire protetta per sempre.