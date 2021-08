Il numero degli animali, principalmente cani e gatti, che sono costretti a vivere in condizioni deplorevoli in mezzo alla strada, sommersi dalla sporcizia e a lottare per accaparrarsi delle piccole porzioni di cibo, è sempre più alto. Fortunatamente, il mondo è pieno anche di persone come Carlito, che dedicano gran parte del loro tempo e delle loro energie ad aiutare queste povere creature sofferenti.

Il fenomeno che causa questo aumento costante di animali randagi in mezzo alla strada, è sicuramente l’abbandono. Abbiamo letto ogni giorno decine e decine di storie di persone che, stufe di badare ai loro animali domestici o impaurite da una gravidanza inattesa degli stessi, scelgono di loro spontanea volontà di gettarli in strada come se fossero immondizia.

Il punto è che quelli non sono immondizia. Sono creature, per lo più dolci e affettuose, che si ritrovano a combattere per sopravvivere. La mancanza di cibo e di acqua, le malattie dovute alla sporcizia in cui vivono e gli incidenti stradali sono solo alcune delle cose terribili che possono capitargli.

Per evitare che tutto questo accada, ci sono persone nel mondo che ce la mettono tutta per salvare i cuccioli e per dargli una seconda possibilità di vita.

Il cuore immenso di Carlito

Una di queste persone straordinarie, è Carlito Silva Souza, 31 anni, proprietario di un negozio per mangimi per animali. Quest’uomo non fa nulla di particolare. Semplicemente vende buste di crocchette e altri oggetti per animali. Ma non solo. Lui ha deciso di essere semplicemente gentile con tutti i cagnolini randagi che incontra.

Offre le sue crocchette a qualsiasi cucciolo che si avvicina al suo negozio. La zona in cui lavora è molto povera ed è piena di questi cuccioli sfortunati, quindi accoglie decine di ospiti ogni giorno.

Un giorno, ha deciso di registrare dei video mentre offre da mangiare ai cagnolini. Video che poi ha iniziato a pubblicare su TikTok.

Non poteva immaginare il grande successo che avrebbe ricevuto. Oggi il suo account ufficiale conta oltre 20mila follower. Tutti che amano guardare i suoi video e che si complimentano per lui per tutto quello che fa.