Rimasta sui monti innevati del Colorando per 5 giorni, Stella è riuscita incredibilmente a sopravvivere e tornare a casa

Questa è l’incredibile storia di sopravvivenza di una cagnolina di nome Stella, che ha resistito per 5 giorni su una montagna innevata, dopo che si era smarrita. Era andata in quel luogo recondito insieme al suo proprietario, ma con l’arrivo delle nevi, l’uomo aveva dovuto lasciarla indietro per salvarsi.

Un uomo di nome Curtis Calver, ogni anno, insieme a suo fratello organizza un viaggio sulle alte montagne del Colorado. Quest’anno cadeva il ventesimo anniversario di questo appuntamento e, per l’occasione, aveva deciso di portare con sé la sua amata cagnolina.

Prima di partire, da buon escursionista, aveva valutato ogni cosa, comprese le condizioni metereologiche che i tre avrebbero incontrato. Gli esperti avevano previsto delle nevicate leggere, massimo 7 o 8 centimetri. Una condizione scomoda, ma Curtis non pensava che fosse stato un grosso problema.

Le cose si sono complicate quando la neve ha iniziato a scendere più copiosamente del previsto. Invece di 8 centimetri, ne sono caduti 30 centimetri.

A quel punto, la vita di Curtis, di suo fratello e di Stella poteva mettersi in pericolo, così i ragazzi hanno deciso di lanciare una chiamata di emergenza.

All’arrivo delle squadre di soccorso, Stella è fuggita via spaventata dal trambusto. Curtis e suo fratello avrebbero voluto restare lì a cercarla, ma era troppo rischioso, così hanno deciso, a malincuore, di lasciarla indietro.

Stella sopravvive alla situazione avversa

Con il cuore in gola, Curtis e suo fratello sono arrivati a valle sani e salvi. Ma era chiaro che non potevano accettare che la loro amica a quattro zampe fosse rimasta indietro.

Trascorsi 5 giorni dal salvataggio di Curtis e di suo fratello, le squadre di soccorso sono partite di nuovo, ripercorrendo l’itinerario che i ragazzi avevano seguito sul monte.

Arrivati nel punto in cui loro si erano accampati, hanno iniziato a cercare Stella ovunque, ma di lei, inizialmente, non hanno trovato alcuna traccia.

Dopo ore estenuanti di ricerca, alla fine, i soccorritori hanno rintracciato Stella. Era stanca, infreddolita e debole, ma era viva, incredibilmente. Curtis le aveva messo uno zaino addosso con degli snack e lei era riuscita a cibarsi di quei viveri in un modo o nell’altro.

Il momento in cui la cagnolina è tornata dal suo papà umano e i due si sono riabbracciati, è stato molto commovente. Siamo sicuri che ora Curtis starà molto più attento alla sua amata cucciola.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: