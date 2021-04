Chucky e Jessie sono due cagnolini adottati da una coppia amorevole, Byron e Melissa Thanarayen. I due cuccioli condividono ogni cosa e spesso amano giocare in cortile mentre i loro genitori umani svolgono le faccende quotidiane all’interno dell’abitazione.

Credit: Byron Thanarayen/Facebook

Per non perderli mai d’occhio e per tenere la situazione sempre sotto controllo, la coppia ha deciso di installare delle telecamere di sorveglianza. Ed è stato proprio grazie ai filmati, che hanno scoperto quello che era accaduto quel giorno. Hanno deciso di pubblicare le immagini sul web e in pochi giorni, si sono diffuse in tutto il mondo!

I due cagnolini, come sempre, stavano giocando in giardino. Improvvisamente Chucky, il Pomerania di 15 anni, è scivolato in piscina. Stava camminando sul bordo, ma qualcosa deve avergli fatto perdere l’equilibrio.

Il piccolo cagnolino si dimenava nell’acqua, cercando di rimanere a galla. Non aveva abbastanza forze per scampare a quel destino. Ma ben presto il suo eroe è arrivato in soccorso. Quando Jessie ha visto il suo amico in pericolo, è intervenuto all’istante.

Credit: Byron Thanarayen/Facebook

Il cucciolo eroe, inizialmente, ha cercato di aiutare il cagnolino da solo, senza riuscirci. Ha fatto in modo che Chucky riuscisse ad avvicinarsi al bordo e a quel punto, il labrador ha afferrato il fratellino peloso con la bocca, trascinandolo fuori dalla piscina.

A quel punto, il Pomerania si è scrollato l’acqua di dosso e si è subito precipitato a giocare con il suo amico. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’intero salvataggio.

I due proprietari hanno deciso di visionare le immagini, dopo aver notato che Chucky aveva il pelo completamente fradicio. Incuriositi, volevano scoprire quale guaio avesse combinato, non aspettandosi di ritrovarsi dinanzi una scena del genere.

Credit: Byron Thanarayen/Facebook

Non riuscivano a credere che il labrador avesse salvato suo fratello, così hanno voluto mostralo al mondo intero. Il video di Chucky e Jessie è diventato virale sul web ed ha raggiunto un numero di visualizzazioni davvero incredibile!