Quando Linda ha scoperto di avere un tumore, ciò che le premeva di più era di trovare una soluzione ideale per i suoi 4 chihuahua

La vita di una donna della Florida di nome Linda, ultimamente, non è andata nel migliore dei modi. Qualche tempo fa le è stato diagnosticato un tumore ai polmoni al quarto stadio e, da allora, deve sottoporsi alle pesanti cure della chemioterapia. Da quel momento la preoccupazione, oltre che per se stessa, è stata anche per i suoi 4 cuccioli di chihuahua.

Lo stress e gli effetti collaterali delle cure, hanno costretto Linda a trasferirsi dalla sua citta, Fort Lauderdale in Florida, nel Rhode Island insieme a sua sorella.

In quei mesi difficili che la aspettavano, la donna non poteva certo prendersi cura di Scaredy di 16 anni, Brewsy di 14 anni, Suzy di 14 anni e Runty di 14 anni, i suoi 4 amati cagnolini.

A quel punto, lei e sua sorella hanno iniziato a cercare una soluzione per loro. Naturalmente Linda voleva che stessero al sicuro e, possibilmente, che restassero insieme.

Tuttavia sapeva che i normali rifugi per cani li avrebbero soppressi a causa della loro età, mentre i canili li avrebbero lasciati a marcire in delle piccole, scomode e sporche gabbie. Nessuna delle due soluzioni, quindi, era contemplabile.

Linda trova la soluzione ideale per i suoi cuccioli

Facendo ricerche su internet, la donna si è imbattuta nel sito di Vintage Pet Rescue. Questa è una casa di riposo e ospizio per animali domestici anziani, nata circa un anno fa, che si occupa di garantire cure e coccole costanti ai cuccioli più anziani o in difficoltà.

Quella era la soluzione ideale per Linda, tanto che ha subito contattato i proprietari, chiedendo loro se avessero disponibilità. Disponibilità subito arrivata.

Da quel momento i 4 cagnolini si trovano in questa meravigliosa struttura e vivono le loro giornate più serenamente che mai. Certo, gli manca la loro mamma e alla loro mamma mancano loro, ma rimangono sempre in contatto e spesso vengono organizzate anche delle visite.

Con il miglioramento delle condizioni di Linda, Scaredy, il cucciolo più anziano, è addirittura potuto tornare a casa con la sua proprietaria. Tutti, compresi i volontari della Vintage Pet Rescue, si augurano che le condizioni della donna migliorino al punto da consentire anche agli altri 3 cuccioli di tornare a casa loro.